Завтра у Києві продовжиться сильний снігопад
Весь день буде спостерігатися невелика хмарність.
У п'ятницю, 29 січня, в Києві температура вдень впаде до +1°.
Про це повідомляє Погода УНІАН.
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Згідно з прогнозом, вночі похолодає до -7°, а вдень стовпчики термометрів покажуть +1°.
Весь день буде спостерігатися невелика хмарність і сильний снігопад.
Швидкість вітру вдень складе 6,4 м/с.
Атмосферний тиск 731 мм ртутного стовпа.
Народні прикмети 29 січня
29 січня - Петра Вериги. Вериги - це кайдани, ланцюги та інші металеві предмети, які носили віруючі люди "для приборкання плоті".
В день Петра Вериги розбиваються криги. Гайвороння кряче в цей день на метелицю. Місяць уночі обгородився хмарами - буде вітер. Мороз вдень на Петра – влітку буде спека.
Ніч на передодні Петра місячна, і на небі видно зорі - літо буде врожайне, рік щасливий; ніч понура - то й рік буде понурий; неврожай, пошесть на худобу.
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