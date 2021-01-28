Завтра у Києві продовжиться сильний снігопад

Весь день буде спостерігатися невелика хмарність.

Київ продовжить засипати снігом / Фото УНІАН

У п'ятницю, 29 січня, в Києві температура вдень впаде до +1°.

Про це повідомляє Погода УНІАН.

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Згідно з прогнозом, вночі похолодає до -7°, а вдень стовпчики термометрів покажуть +1°.

Весь день буде спостерігатися невелика хмарність і сильний снігопад.

Швидкість вітру вдень складе 6,4 м/с.

Атмосферний тиск 731 мм ртутного стовпа.

Народні прикмети 29 січня

29 січня - Петра Вериги. Вериги - це кайдани, ланцюги та інші металеві предмети, які носили віруючі люди "для приборкання плоті".

В день Петра Вериги розбиваються криги. Гайвороння кряче в цей день на метелицю. Місяць уночі обгородився хмарами - буде вітер. Мороз вдень на Петра – влітку буде спека.

Ніч на передодні Петра місячна, і на небі видно зорі - літо буде врожайне, рік щасливий; ніч понура - то й рік буде понурий; неврожай, пошесть на худобу.

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