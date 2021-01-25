Україну засипле снігом і заллє дощами: прогноз погоди на тиждень (карта)

Декілька разів на цьому тижні денна температура йтиме в "мінус".

На цьому тижні українців очікують опади / фото УНІАН

На цьому тижні в Україні очікується прохолодна весняна погода з періодичними відходами в "мінус". Починаючи з середи, країну накриють сніг з дощами, в п'ятницю опади відступлять, але знову продовжаться на вихідних.

Про це свідчать дані Погода УНІАН.

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У понеділок, 25 січня, по всій Україні очікується тепла весняна погода. Дощі пройдуть на Харківщині, Житомирщині, Львівщині. В Одесі очікується злива. Температурний максимум буде досягнутий в Криму - тут температура підніметься до +17°.

Прогноз погоди в Україні 25 січня / фото УНІАН

У вівторок, крім дощів, в Україні очікується сніг: засипле Луцьк, Рівне, Тернопіль і Житомир. У багатьох регіонах пройдуть дощі. Температура почне знижуватися і в західних регіонах вдень впаде до 0°.

Прогноз погоди в Україні на 26 січня / фото УНІАН

У середу дощі зі снігом продовжаться, температура падатиме. У Вінницькій та Чернівецькій областях вдень очікується "мінус". У Криму як і раніше буде +17°.

Прогноз погоди в Україні на 27 січня / фото УНІАН

У четвер сніг засипле практично всю країну. Дощі очікуються тільки в Криму та Полтаві.

Прогноз погоди в Україні на 28 січня / фото УНІАН

У п'ятницю морози продовжуватимуть захоплювати нові території України: температура вдень впаде до -3°. Опади відступлять: сніг очікується лише на Чернігівщині та Київщині. На решті території - хмарно з проясненнями. Трохи більше сонця очікується в Одесі.

Прогноз погоди в Україні на 29 січня / фото УНІАН

В останні вихідні цього місяця, 30 і 31 січня, вдень знову потеплішає і повернуться опади. У неділю по всій країні, крім крім південних областей, очікується сніг з дощем.

Прогноз погоди в Україні на 30 січня / фото УНІАН

Прогноз погоди в Україні на 31 січня / фото УНІАН

Народний прогноз

У народному календарі 25 січня - Тетянин день. Якщо в цей день йде сніг - літо буде дощове; якщо сонечко - до раннього прильоту птахів.

26 січня - день Яреми. З давніх часів люди в цей день спостерігали за кішкою. Якщо кішка дряпає стіни і меблі - буде хуртовина. Кішка клубком згорнулась, сховала мордочку - незабаром вдарять морози.

27 січня у народному календарі - день святої рівноапостольної Ніни. В цей день наші предки звертали увагу на такі народні прикмети: Багато зірок у день святої Ніни на небі - чекай снігу у теплий день. Мало зірок - буде хуртовина, негода. Якщо на Ніну піде сніг, то бути рясному урожаю.

28 січня – Павла Тебського преподобного. Вітер на Павла - буде рік вологий. Зоряна ніч 28 січня віщувала гарний урожай льону.

29 січня - Петра Вериги. Вериги - це кайдани, ланцюги та інші металеві предмети, які носили віруючі люди "для приборкання плоті". В день Петра Вериги розбиваються криги. Гайвороння кряче в цей день на метелицю. Місяць уночі обгородився хмарами - буде вітер. Мороз вдень на Петра – влітку буде спека. Ніч на передодні Петра місячна, і на небі видно зорі - літо буде врожайне, рік щасливий; ніч понура - то й рік буде понурий; неврожай, пошесть на худобу.

30 січня - Антона-перезимника, так називали преподобного Антонія Великого. Хитрий Антін зі всіх сторін. Перезимник обнадіє, обтеплить, а потім обдурить - все морозом стягне. Не вір теплу на Антона - морозно буде. Антоніна - зимі половина.

31 січня - Афанасія і Кирила Афанасівські морози жартів жартувати не люблять. На Афанасія сонце опівдні - весна рання.

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