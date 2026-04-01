У Києві почався сезон цвітіння сакур та магнолій: де їх можна побачити

У Києві почався період цвітіння сакур та магнолій, є два місця, де їх вже можна побачити. Як зазначає Київська міська державна адміністрація, щовесни ці дерева прикрашають міські парки, сквери та бульвари.

"Першими зацвіли магнолії у парку "Наталка" та сакури - на бульварі Верховної Ради. Незабаром вони розквітнуть і в інших районах", - йдеться у повідомленні.

КМДА навела перелік локацій, де можна буде помилуватися деревами, та зауважила, що період цвітіння триває близько двох тижнів.

"Під час відвідування локацій подбайте про власну безпеку. У разі оголошення повітряної тривоги прямуйте в укриття", - закликали у міській адміністрації.

Як повідомляв УНІАН, раніше у Мукачеві почала квітнути так звана шалена сакура, яка традиційно цвіте не в сезон. Вона починає сакуровий марафон у місті.

Згодом у Закарпатській області почали квітнути магнолії, сезон цвітіння стартував дещо раніше, ніж зазвичай. Так, перші бутони з’явилися на деревах, розташованих на центральних вулицях та в парках Ужгорода, а також у численних дворах місцевих жителів.

За даними фахівців, у регіоні цвітіння магнолій традиційно стартує наприкінці березня або на початку квітня, однак через теплу погоду цей процес може розпочатися раніше, навіть у середині березня.

