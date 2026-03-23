На Закарпатті зацвіли магнолії: де можна помилуватися квітами (фото)

Цвітіння магнолій фіксують в Ужгороді та Мукачеві.

У Закарпатській області вже починають квітнути магнолії: сезон цвітіння стартував трохи раніше, ніж зазвичай.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, перші бутони з’явилися на деревах, розташованих на центральних вулицях та в парках Ужгорода, а також у численних дворах місцевих жителів.

Магнолії починають цвісти в добре освітлених сонцем місцях. Зокрема, чимало дерев із розкритими чи напіврозкритими бутонами є біля будівлі Закарпатської ОВА.

За даними фахівців, у регіоні цвітіння магнолій традиційно стартує наприкінці березня або на початку квітня, однак через теплу погоду цей процес може розпочатися раніше, навіть у середині березня. Таке явище спостерігають і зараз. Фактично вже цими вихідними в соцмережах почали з’являтися перші повідомлення про початок цвітіння.

Також цвітуть магнолії і в Мукачеві. Ще 20 березня Мукачівська міська рада повідомила про те, що на площі Кирила та Мефодія зафіксували цвітіння магнолії Кобус – одного з найморозостійкіших та невибагливих видів листопадних дерев родини магнолієвих.

Цвітіння сакури та крокусів на Закарпатті

12 березня повідомлялось про те, що у Мукачеві почала квітнути так звана шалена сакура, яка традиційно цвіте не в сезон. Вона починає сакуровий марафон у місті. Загалом у Мукачеві висаджено майже 8 тисяч цих дерев, тут розташована найдовша алея сакур на вулиці Ужгородській, протяжність якої – майже 1,4 кілометра.

Також на початку березня в дендропарку "Березинка", розташованому неподалік Мукачева, почалося цвітіння крокусів, відомих під назвою шафран Гейфеля.

