Зараз Україна перебуває в теплій повітряній масі.

До кінця травня літньої спеки в Україні не очікується. Атмосферні фронти та хмари не дають повітрю прогрітися.

Про це заявила синоптик Укргідрометцентру Наталія Птуха, передає РБК-Україна.

"Поки що, за попередніми розрахунками, спеки до 30° в наших широтах ми не бачимо", - сказала вона.

За прогнозом Укргідрометцентру, до кінця місяця очікується помірна температура.

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"Зараз Україна перебуває в теплій повітряній масі загалом. Немає арктичного повітря, вітер переважно південних напрямків. Але тепла немає, оскільки в денні години циклонічна діяльність, опади не дають сонцю безперешкодно прогріти приземний шар повітря. Тому ми бачимо, що така температура", - сказала синоптик.

Як зазначила синоптик, температура, яка спостерігається в Україні, загалом достатньо комфортна, як для весняного місяця.

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Автор: Олена Пилипчак