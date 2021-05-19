До кінця травня літньої спеки в Україні не очікується. Атмосферні фронти та хмари не дають повітрю прогрітися.
Про це заявила синоптик Укргідрометцентру Наталія Птуха, передає РБК-Україна.
"Поки що, за попередніми розрахунками, спеки до 30° в наших широтах ми не бачимо", - сказала вона.
За прогнозом Укргідрометцентру, до кінця місяця очікується помірна температура.
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"Зараз Україна перебуває в теплій повітряній масі загалом. Немає арктичного повітря, вітер переважно південних напрямків. Але тепла немає, оскільки в денні години циклонічна діяльність, опади не дають сонцю безперешкодно прогріти приземний шар повітря. Тому ми бачимо, що така температура", - сказала синоптик.
Як зазначила синоптик, температура, яка спостерігається в Україні, загалом достатньо комфортна, як для весняного місяця.
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