Страшний циклон вдарив по Італії: 8-метрові хвилі руйнують узбережжя (відео)

Острови в Середземному морі опинилися ізольованими через потужну стихію. Оголошено червоний рівень небезпеки.

Циклон "Гаррі" вдарив по Південній Італії величезними хвилями тв проливними дощами.

Як повідомляє EuroWeekly, в останні дні "Гаррі" - надзвичайно агресивна система низького тиску - сіє хаос на півдні Італії. Місцева влада оголосила червоний рівень небезпеки на Сицилії, Сардинії та в Калабрії.

Шторм призвів до масової евакуації та скасування повсякденної діяльності, оскільки сильні вітри та безперервні дощі тримають регіон у стані підвищеної готовності, а море наступає на прибережні райони.

Як повідомляється, сила циклону найбільш очевидна на воді. У Мазара-дель-Валло, провінції на Сицилії, були зафіксовані вражаючі хвилі висотою понад 8 метрів.

Морська лють призвела до припинення руху всіх поромів і суден, що прямують до Сардинії та невеликих островів, залишивши їх у повній ізоляції. В районі Мессіни удар стихії виявився настільки сильним, що частина набережної повністю обвалилася.

Відеоролики з Сицилії, які з'являються в мережі, показують масштабне затоплення вулиць солоною водою. Причиною затоплення став штормовий нагін. По суті, це аномальне підвищення рівня моря, спровоковане циклоном. Ураганні вітри "штовхають" воду до узбережжя, а низький тиск в центрі шторму дозволяє морю підніматися, як гігантський, раптовий приплив. Це не просто висока хвиля – це скоріше стіна води, яка затоплює вулиці, руйнує пірси і з силою обрушується на прибережні будинки.

Потепління океану посилило жахливі зливи і смертельні повені - що кажуть вчені

Підвищені через зміну клімату температури океану посилили екстремальні зливи, які все частіше призводять до смертоносних повеней і зсувів в Азії.

Вчені встановили: підвищена температура поверхні моря в північній частині Індійського океану надала циклонам додаткову енергію.

Повені та зсуви забрали життя понад 1600 осіб, сотні вважаються зниклими безвісти. Ці події стали частиною серії погодних катастроф, що вразили Південно-Східну Азію в 2025 році. Кліматологи кажуть, що температура поверхні океану в регіоні була приблизно на 0,2 °C вище середньої за останні 30 років, а без глобального потепління води були б приблизно на 1 градус холоднішими.

Вчені підкреслюють: тепла атмосфера утримує більше вологи, тому в умовах зміни клімату випадає більше опадів. Додатковими факторами ризику стали швидка урбанізація, висока щільність населення і забудова заплав річок.

