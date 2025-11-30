Згідно з офіційною статистикою, постраждало понад 4 мільйони людей і 600 загинули.

Три країни Південно-східної Азії - Індонезія, Малайзія і Таїланд - зіткнулися з масштабними руйнуваннями після того, як у Малаккській протоці утворився рідкісний тропічний шторм, що спричинив сильні дощі та пориви вітру. Як пише Reuters, за останніми даними, загинули понад 600 осіб, більшість - в Індонезії та Таїланді.

Також через повені було евакуйовано десятки тисяч людей. Згідно з офіційною статистикою, постраждало понад 4 мільйони людей: майже 3 мільйони на півдні Таїланду і 1,1 мільйона на заході Індонезії.

Крім того, за даними влади, у Бенгальській затоці ще 153 людини загинули внаслідок циклону на острівній державі Шрі-Ланка, 191 людина зникла безвісти, а понад півмільйона людей постраждали по всій країні.

ІНДОНЕЗІЯ

Кількість загиблих в Індонезії в неділю зросла до 435. На острові Суматра три провінції були спустошені зсувами і повенями після дощів. Багато районів виявилися відрізаними від зовнішнього світу через перекриті дороги, а пошкодження телекомунікаційної інфраструктури ускладнило зв'язок. Рятувальники використовували вертольоти для доставки допомоги людям у райони, куди неможливо дістатися дорогою.

"Вода просто піднялася до будинку, і ми злякалися, тому бігли. Коли ми повернулися в п'ятницю, будинок був зруйнований... Мого будинку і бізнесу більше немає, магазину більше немає. Нічого не залишилося. Я можу жити тільки біля цієї єдиної стіни, що залишилася", - розповіла Reuters одна з мешканок.

За офіційними даними, 406 осіб досі вважаються зниклими безвісти, а 213 000 осіб стали біженцями.

ТАЇЛАНД І МАЛАЙЗІЯ

Міністерство охорони здоров'я Таїланду повідомило, що кількість загиблих унаслідок повені на півдні Таїланду становить 170 осіб. У провінції Сонгкхла зареєстровано найбільшу кількість загиблих - 131.

У Хат'яї, найбільшому місті Сонгкхли, минулої п'ятниці випало 335 мм опадів, що є найвищим показником за один день за 300 років.

У сусідній Малайзії, за даними національного агентства з боротьби зі стихійними лихами, в евакуаційних центрах все ще перебувають близько 18 700 осіб. Метеорологічні служби скасували в суботу попередження про тропічний шторм і тривалі дощі, прогнозуючи ясне небо на більшій частині країни.

Раніше повідомлялося, що на додачу до повеней і зсувів поблизу узбережжя індонезійського острова Суматра стався сильний землетрус магнітудою 6,6 балів.

