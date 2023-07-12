Через це на планеті посиляться зливи й посухи, що призводять до масштабних лісових пожеж.

Глобальне потепління почалося в минулому столітті. Кожне десятиліття після 1960-х було тепліше попереднього, а 2010-ті стали найтеплішими за всю історію спостережень. У наступному році спека по всьому світу може вийти на абсолютно новий рівень, попереджає вчений з Оклендського університету Кевін Тренберт.

Зараз, у 2023 році, б'ються всілякі рекорди. Найвищі денні температури, коли-небудь зафіксовані у світі, були на початку липня. Також була зафіксована аномально висока температура поверхні моря за всю історію.

Згідно з попереднім аналізом, у червні спостерігалася найвища глобальна середня поверхнева температура, а ступінь морського льоду Антарктиди була рекордно низькою. Тим часом концентрація вуглекислого газу в атмосфері продовжує зростати темпами, які не показують жодних ознак уповільнення.

Відео дня

Наслідки такої спеки включають проливні дощі в деяких частинах світу і надмірну спеку з лісовими пожежами в інших місцях нашої планети.

За словами вченого, найбільше збільшення температури і найтепліші роки, як правило, відбуваються на останніх стадіях явища Ель-Ніньо. Температура поверхні моря під час Ель-Ніньо досягає піку приблизно в грудні і має найбільший вплив у наступні два місяці. Це, можливо, призведе до того, що в 2024 році температура підніметься на 1,4 ℃ вище доіндустріального рівня, прогнозує Тренберт.

"Як тільки відбудеться наступна подія Ла-Нінья, в підйомі (температури - УНІАН) знову настане пауза, але значення ніколи не повернуться на колишні рівні", - резюмував учений.

Як повідомляв УНІАН, 3 липня в Антарктиці на українській науковій станції "Академік Вернадський" сталася подія, яка виявилася унікальною у своєму роді. Вчені повідомили про значне підвищення температури повітря, яка досягла позначки +8,7°C. це абсолютний рекорд для липня за всю історію спостережень. Попередній максимум, + 5,6°С, був зафіксований ще в липні 1965 року.

Вчені, що займаються вивченням клімату, вважають, що таке незвичайне і непередбачуване зростання температури в Антарктиці в зимовий період викликає серйозні побоювання. Вони відзначають, що наявність "плюсового" рекорду, що перевищує попередні значення на цілих 3,1 градуса, є тривожним сигналом. Більш того, липень тільки почався, і вчені не виключають можливості появи нових несподіваних температурних рекордів до кінця місяця.

Вас також можуть зацікавити новини: