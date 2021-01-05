Рятувальники попереджають про сильний туман в Україні
Таким погодним умовам надано І рівень небезпечності.
Сьогодні, 5 січня, вночі та вранці у більшості областей туман, видимість 200-500 метрів.
Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій з посиланням на дані УкрГідрометцентру.
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Таким погодним умовам надано І рівень небезпечності - жовтий.
По Києву та Київській області у найближчу годину з утриманням вночі та вранці - туман, видимість 200-500 метрів.
"Погодні умови можуть призвестидо порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг", - йдеться у повідомленні.
Прогноз погоди на 5 січня: дані Погоди УНІАН
У вівторок, 5 січня, західну частину України накриють дощі, які посиляться до злив. На півдні можливі короткочасні опади. На решті території - сухо, місцями навіть визирне сонце. У Києві температура вдень впаде до 0°, в той же час в Криму підвищиться до +15°.
У Києві сьогодні хмарно, температура повітря вночі -1°, вдень 0°.
- Вінниця+1°... 0°
- Дніпро+3°... -1°
- Донецьк+2°... -2°
- Житомир0°... -1°
- Запоріжжя+5°... +1°
- Івано-Франківськ+4°... -1°
- Київ+1°... -1°
- Кропивницький+3°... +1°
- Луганськ+1°... -3°
- Луцьк+4°... 0°
- Львів+5°... +1°
- Миколаїв+7°... +3°
- Одеса+6°... +2°
- Полтава+1°... -2°
- Рівне+3°... 0°
- Сімферополь+14°... +4°
- Суми0°... -4°
- Тернопіль+3°... +1°
- Харків+1°... -3°
- Херсон+8°... +3°
- Хмельницький+1°... 0°
- Черкаси+1°... -1°
- Чернігів0°... -3°
- Чернівці+3°... -1°