Рятувальники попереджають про сильний туман в Україні

09:11, 5 січня 2021
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Таким погодним умовам надано І рівень небезпечності.

Сьогодні Україну огорне туман / фото УНІАН
Сьогодні Україну огорне туман / фото УНІАН

Сьогодні, 5 січня, вночі та вранці у більшості областей туман, видимість 200-500 метрів. 

Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій з посиланням на дані УкрГідрометцентру.

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Таким погодним умовам надано І рівень небезпечності - жовтий.

По Києву та Київській області у найближчу годину з утриманням вночі та вранці - туман, видимість 200-500 метрів.

"Погодні умови можуть призвестидо порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг", - йдеться у повідомленні.

Прогноз погоди на 5 січня: дані Погоди УНІАН

У вівторок, 5 січня, західну частину України накриють дощі, які посиляться до злив. На півдні можливі короткочасні опади. На решті території - сухо, місцями навіть визирне сонце. У Києві температура вдень впаде до 0°, в той же час в Криму підвищиться до +15°.

У Києві сьогодні хмарно, температура повітря вночі -1°, вдень 0°.

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Автор: Олена Пилипчак

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