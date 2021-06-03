У Долині нарцисів в Карпатах розквітли рідкісні орхідеї та інші квіти.
Про це у Facebook повідомляє Карпатський біосферний заповідник.
Як повідомляється, через несприятливу погоду цвітіння нарцисів розпочалося майже на два тижні пізніше і наразі ще триває, хоча білосніжний квітковий килим ховається серед жовтого кольору жовтеців.
"Така картина дезорієнтує деяких туристів, які відвідують Долину нарцисів і уявляють зовсім інший аспект", - розповідають у заповіднику.
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Але, крім нарцисів, у цей період можна побачити цвітіння рідкісних орхідей та півників сибірських – виду, який на Закарпатті зустрічається тільки у Карпатського біосферному заповіднику.
Як повідомляється, всього у Долині нарцисів зростає понад 500 видів рослин, з яких 22 види включені до Червоної Книги України.
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