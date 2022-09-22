Рятувальники попереджають про погіршення погодних умов.

У Карпатах зійшла лавина. Гори вкриває снігом, перемети вже сягають 80 сантиметрів. Рятувальники попереджають про небезпеку.

Про це повідомляє Головне управління ДСНС України в Івано-Франківській області.

"У високогір'ї погіршення погодних умов!!! Видимість обмежена, снігові перемети місцями до 80 см. Зафіксовано снігові зсуви на північно-східних схилах. Утримайтеся від виходів у високогір'я у найближчі дні", - йдеться у повідомленні.

Відео дня

Також у ДСНС показали відео сходження лавини та нагадали туристам про лавинну небезпеку. Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост повідомив про ситуацію на горі Піп Іван Чорногорський:

"Станом на 09:20, 22.09.2022 на г. Піп Іван Чорногірський хмарно, видимість обмежена до 40 метрів, сніг. Вітер західній 7-8 м/с. Температура повітря -3°С".

Раніше УНІАН вже повідомляв, що 18 вересня в Україні випав перший сніг.

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