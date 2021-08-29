У столиці підтоплено станцію метро, вестибюль закрили, дізналися журналісти.

Погода в Києві сьогодні ввечері, в неділю, 29 серпня, у низці районів була несприятлива. У столиці пройшла гроза, вирував сильний вітер та була злива.

Злива в столиці, зокрема, пройшла у центрі, а також на Виноградарі та у Голосіївському районі, повідомили УНІАН очевидці.

В результаті зливи центр столиці виявився затопленим, свідчать відео, опубліковані в Telegram-каналі "Политика Страны".

На відео видно, що після зливи вулицями можна було плавати.

У результаті зливи підтоплено станцію метро "Героїв Дніпра", вестибюль закрили на вхід та вихід, йдеться на каналі "Сегодня" в Telegram.

Київська міська держадміністрація, посилаючись на Укргідрометцентр, попереджала, що в неділю у столиці до кінця доби можлива гроза.

Фахівці рекомендують під час грози закривати вікна й не підходити до них, а також не братися за металеві вхідні двері.

Раніше в Києві через зливи вже не раз підтоплювало вулиці й навіть під'їзди будинків. На думку експертів, проблема могла виникнути, зокрема, через те, що зливові каналізації не справляються зі своєю роботою.

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Автори: Катерина Гірник, Екатерина Присяжнюк