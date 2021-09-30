У німецькому Кілі пронісся руйнівний торнадо, в результаті якого три людини отримали важкі травми, ще троє - легші.
Про це повідомляє DW.
За даними видання, в результаті стихії постраждали люди з місцевого гребного клубу. Кількох з них вітром зіштовхнуло в море.
Наразі на місці події знаходяться поліція, пожежні та рятувальні служби. Збиток від торнадо ще встановлюється.
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Як повідомляється, в самому місті торнадо виривав з коренем дерева і зривав дахи з будинків.
Німецька метеорологічна служба раніше прогнозувала вітер зі швидкістю до 110 км/год в цьому районі, а також виключно сильний дощ у вихідні дні.
Нагадаємо, раніше потужний торнадо прокотився по півночі Німеччини. Тоді торнадо пошкодив понад 50 будинків, а вітер був такої сили, що зривав дахи з будинків, перевертав автомобілі та валив дерева.
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