В результаті стихії постраждали щонайменше шестеро людей.

У німецькому Кілі пронісся руйнівний торнадо, в результаті якого три людини отримали важкі травми, ще троє - легші.

Про це повідомляє DW.

За даними видання, в результаті стихії постраждали люди з місцевого гребного клубу. Кількох з них вітром зіштовхнуло в море.

Наразі на місці події знаходяться поліція, пожежні та рятувальні служби. Збиток від торнадо ще встановлюється.

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Як повідомляється, в самому місті торнадо виривав з коренем дерева і зривав дахи з будинків.

Німецька метеорологічна служба раніше прогнозувала вітер зі швидкістю до 110 км/год в цьому районі, а також виключно сильний дощ у вихідні дні.

Нагадаємо, раніше потужний торнадо прокотився по півночі Німеччини. Тоді торнадо пошкодив понад 50 будинків, а вітер був такої сили, що зривав дахи з будинків, перевертав автомобілі та валив дерева.

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Автор: Катерина Лиманська