Місто Гріндавік і геотермальний курорт Блакитна Лагуна, які розташовані недалеко від місця виверження, було евакуйовано.

Вулкан на південному заході Ісландії вивергнувся всьоме з грудня, викинувши в повітря клуби диму, коли яскраво-помаранчева лава виплеснулася на поверхню.

Останнє виверження - 10-те на півострові Рейк'янес із 2021 року - почалося пізно ввечері в середу без особливого попередження, повідомило Ісландське метеорологічне управління, пише The Washington Post.

Місто Гріндавік і геотермальний курорт Блакитна Лагуна, які розташовані недалеко від місця виверження, було евакуйовано, повідомили чиновники. Жодних перебоїв із польотами в регіоні не було, хоча дороги навколо місця виверження були закриті, повідомили представники екстрених служб і Міністерства закордонних справ.

Загрози регіону немає, заявили представники екстрених служб, додавши, що викиди газу внаслідок виверження, як очікується, перемістяться на південь і в море найближчими днями.

За оцінками метеорологічного управління, довжина тріщини, що утворилася внаслідок виверження, становить понад 2 км.

Магнус Тумі Гудмундссон, професор геофізики в Університеті Ісландії, який пролітав над місцем виверження, повідомив, що тріщина відкрилася в тому ж місці, що й попередні виверження.

Гудмундссон розповів, що станом на четвер вдень лава досягла парковки Блакитної лагуни. Він додав, що бар'єри для захисту Гріндавіка, Блакитної лагуни і прилеглої електростанції Свартсенґі "поки що ефективні". Він додав:

"Звичайно, немає жодних гарантій, що вони витримають, але оскільки швидкість потоку лави зараз знижується, вони поки що не перебувають у серйозній небезпеці".

Метеорологічне бюро повідомило, що виверження в середу ввечері було "значно слабкішим" за останнє виверження, яке сталося в серпні.

На відміну від попередніх вивержень, "сейсмічна активність не почала зростати протягом тижнів, що передували цьому виверженню", - йдеться в повідомленні, а перші ознаки з'явилися приблизно за 45 хвилин до початку виверження.

Гріндавік, який постраждав від попередніх вивержень вулкана, розташований приблизно за 50 кілометрів на північний захід від Рейк'явіка, столиці Ісландії. Блакитна лагуна, один із найпопулярніших туристичних напрямків країни, була закрита в четвер.

"Евакуація близько 50 або 60 будинків у місті пройшла дуже гладко. Безпосередньої небезпеки не було, і жителі добре знали, як проводиться евакуація", - заявили в цивільному управлінні та департаменті надзвичайних ситуацій Ісландії.

Як пише icelandmonitor, уся парковка Блакитної лагуни тепер перебуває під лавою, за винятком кількох вуличних ліхтарів, які стоять наприкінці того, що раніше було парковкою. Потім лава трохи поширилася і, серед іншого, щойно пройшла по знаку, що направляє відвідувачів на парковку. Вона продовжує текти вздовж оборонної стіни на захід від Блакитної лагуни. Це головна парковка курорту, і там є паркувальні місця приблизно на 350 автомобілів, а також парковка для автобусів.

Хельга Арнадоттір, менеджерка з продажу, операцій та обслуговування Блакитної лагуни, повідомила, що доступ до курорту необхідно оцінити, коли настане час, щоб з'ясувати, чи є можливості використовувати інші шляхи доступу для транспортних засобів.

Два останні виверження в цьому районі сталися в серпні та травні. Влада заявила тоді, що травневе виверження, можливо, було найсильнішим у цьому районі на сьогодні.

Неясно, як довго триватиме цей період підвищеної активності, сказав Гудмундссон, але він зазначив, що попередні епізоди припускали, що після вулканічних вивержень у цьому районі може настати період без вулканічної активності тривалістю приблизно 100-150 років.

Виверження вулканів у світі

На початку листопада в Індонезії вивергався вулкан Левотобі. Вулканологи зафіксували, що пізно ввечері 3 листопада Левотобі вивергався понад 24 хвилини. Уночі сталося ще кілька вивержень, через що вранці 4 листопада стовп диму та попелу здійнявся в небо на кілька сотень метрів. Повідомляли, що 10 людей загинули. Дев'ять тіл вдалося витягти, а один загиблий досі перебуває під завалами.

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