Астероїди можуть обмінюватися камінням та пилом мільйонами років: вчені вразили відкриттям

Це вони можуть робити під час повільних, м'яких зіткнень.

Вчені виявили, що двійні астероїдні системи є не статичними, а навпаки динамічними. За словами дослідників, астероїди з невеликими супутниками можуть обмінюватися камінням та пилом під час повільних, м'яких зіткнень, і цей процес триває мільйони років. Про це пише Interesting Engineering.

"Ці взаємодії діють як космічні сніжки, поступово змінюючи поверхню та структуру орбітальних тіл. Зображення, отримані за допомогою DART, дозволили астрономам спостерігати ці обміни з безпрецедентною детальністю, виявивши, що навіть невеликі супутники можуть відігравати надзвичайно важливу роль в еволюції астероїдів", - пояснюють у матеріалі.

Також розуміння цього процесу допомагає науковцям краще прогнозувати поведінку астероїдів біля Землі та дає уявлення про ранню Сонячну систему, де такі взаємодії, ймовірно, сприяли розподілу матеріалів у космосі.

Відео дня

Завдяки космічному апарату DART NASA вчені зафіксували супутники астероїдів в дії, виявивши перші прямі докази природного переміщення каменів та пилу від одного астероїда до іншого.

"Зроблені безпосередньо перед зіткненням DART з Діморфом (невеликий природний супутник астероїда 65803 Дідим - УНІАН) у 2022 році, фотографії показують яскраві смуги у формі віяла на поверхні супутника, що є ознакою зіткнень з низькою швидкістю", - підкреслили у виданні.

Спершу вчені сумнівалися, чи є ці смуги помилками камери або обробки, проте ретельний аналіз підтвердив, що вони були спричинені повільно рухомим матеріалом, ніби "космічні сніжки".

Тому аналіз зображень місії DART став унікальним викликом для дослідників. Через те, що космічний корабель наближався до Діморфа майже по прямій траєкторії, освітлення та перспектива майже не змінювалися, що ускладнювало різницю реальних особливостей від візуальних артефактів.

"Щоб підтвердити справжність слідів, команда ретельно простежила їх до єдиної області поблизу краю супутника - далеко від зони, на яку безпосередньо падало сонячне світло", - додали у матеріалі.

Таке картографування показало, що віялоподібні сліди були не просто ілюзією, спричиненою освітленням, а чітким доказом повільного переміщення матеріалу між астероїдом і його супутником, так званими "космічними сніжками", які свідчать про динамічну природу подвійних астероїдних систем.

Інші новини про космос

Раніше орбіту астероїда, що загрожував Землі, було уточнено. Під час нового дослідження вчені змогли остаточно виключити можливість зіткнення астероїда 2024 YR4 із Місяцем у 2032 році.

Також дослідження показало, що мікроби можуть "подорожувати" між планетами з уламками астероїдів. Зазначається, що ця гіпотеза відома як літопанспермія - вона передбачає поширення життя через метеорити та планетарні уламки.

Вас також можуть зацікавити новини: