В Україні за тиждень подешевшали овочі: які ціни зараз

Зокрема знизилася вартість картоплі, капусти та помідорів.

Гуртові ціни в Україні на овочі переважно зменшувалися на минулому тижні. Так, 10 гривень втратили помідори, якими зараз торгують в діапазоні 110-125 грн/кг замість попередніх 110-135 грн/кг.

За даними аналітиків проекту EastFruit, в сторону зменшення змінилися ціни і на картоплю. Зараз її пропонують до продажу по 12-14 грн/кг в порівнянні з 12-15 грн/кг за тиждень до цього.

Деякі інші овочі борщового набору теж подешевшали – це стосується білокачанної капусти та моркви. Вартість моркви знизилася з 12-15 до 10-14 грн/кг, а капуста здешевшала з 9-11 до 8-11 грн/кг.

Більш вигідні ціни встановилися і на решту видів капусти. Так, пекінською капустою торгують по 25-30 грн/кг замість 25-35 грн/кг. Цвітна капуста здешевшала з 155-165 грн/кг до 125-145 грн/кг, а броколі втратила найбільше – з 160-170 грн/кг до 125-135 грн/кг.

Єдиною позицією серед овочів, яка суттєво додала в ціні, стала зелена цибуля – нею торгують по 190-210 грн/кг замість 145-155 грн/кг.

У фруктовому сегменті подешевшали апельсини – з 60-140 грн/кг до 55-120 грн/кг. Ще більше знизилися ціни на хурму – з 95-105 грн/кг до 50-70 грн/кг.

Ціни на продукти в Україні – останні новини

На минулому тижні українські фермери активно розпродавали зі своїх сховищ моркву. Внаслідок цього овоч подешевшав в середньому на 10%.

Крім того, на початку березня 2026 року український ринок яблук демонструє помітне зростання роздрібних цін, що вже відчувають покупці.

