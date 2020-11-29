В Індонезії прокинувся вулкан: людей терміново евакуюють (фото, відео)

16:57, 29 листопада 2020
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Стовп попелу піднявся вище 15 кілометрів над землею.

В Індонезії почав вивергатися вулкан Левотоло / фото REUTERS
В Індонезії почав вивергатися вулкан Левотоло / фото REUTERS

На острові Лембата на півдні Індонезії прокинувся вулкан Левотоло.

Вивергається найвищий активний вулкан Євразії, попіл піднявся на 6 кілометрів

Про це повідомляє СNN.

Як повідомляється, місцева влада почала евакуацію сотень жителів в регіонах, розташованих в безпосередній близькості від вулкана.

Вулкан прокинувся ще 27 листопада. Тоді утворився стовп попелу, який піднявся на висоту 500 метрів у небо. А сьогодні, 29 листопада, стався сильний вибух, в результаті якого попіл піднявся на 15,24 кілометра.

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Автор: Катерина Лиманська

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Теги: Індонезіявідеофотовулканвиверження вулкана
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