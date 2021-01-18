Без опадів та дуже холодно: прогноз погоди в Києві на завтра
Вночі стовпчики термометрів опустяться до -24°.
У Києві завтра, 19 січня, очікуються справжні водохресні морози.
Про це свідчать дані Погода УНІАН.
Завтра в Україні очікується тріскучий мороз, а на заході-снігопади (карта)
Згідно з прогнозом, стовпчики термометрів не піднімуться вище позначки -14° вдень, а вночі очікується до -24° морозу. На щастя, в цей день не буде сильного вітру. Вдень його швидкість становитиме 2,2-2,8 м/с, а до вечора 0,1-1,9 м/с.
У вівторок в столиці весь день буде хмарно з проясненнями та стабільно знижений атмосферний тиск - 750 мм ртутного стовпа.
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