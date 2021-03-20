У Японії стався потужний землетрус: синоптики попереджають про загрозу цунамі (відео)

14:24, 20 березня 2021
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Епіцентр землетрусу знаходився на глибині на відстані 60 км від берега.

У Японії стався потужний землетрус / фото ua.depositphotos.com
У Японії стався потужний землетрус / фото ua.depositphotos.com

В Японії в префектурі Міягі стався землетрус магнітудою 7,2, яке викликало цунамі.

В Алжирі стався сильний землетрус, люди у паніці вибігали на вулицю (відео)Про це йдеться на сайті префектури.

Епіцентр землетрусу знаходився на глибині на відстані 60 км від берега. Висота цунамі склала один метр.

Поштовхи від землетрусу відчувалися і в інших районах Японії: Кесонума, Томі, Куріхара, Ішиномакі, Осака та Сендай і Сенан.

Землетрус в Японії: відео

Землетрус в Японії: загроза цунамі

Як пише The Japan Times з посиланням на національне метеорологічне управління, жителів попереджають про цунамі.

Місцева влада рекомендує людям, які живуть в прибережних районах, переміститися на височину.

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Автор: Катерина Шварц

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Теги: Японіяземлетрусцунаміземлетрус в Японії
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