У Японії стався потужний землетрус: синоптики попереджають про загрозу цунамі (відео)
Епіцентр землетрусу знаходився на глибині на відстані 60 км від берега.
В Японії в префектурі Міягі стався землетрус магнітудою 7,2, яке викликало цунамі.
В Алжирі стався сильний землетрус, люди у паніці вибігали на вулицю (відео)Про це йдеться на сайті префектури.
Епіцентр землетрусу знаходився на глибині на відстані 60 км від берега. Висота цунамі склала один метр.
Поштовхи від землетрусу відчувалися і в інших районах Японії: Кесонума, Томі, Куріхара, Ішиномакі, Осака та Сендай і Сенан.
Землетрус в Японії: відео
Землетрус в Японії: загроза цунамі
Як пише The Japan Times з посиланням на національне метеорологічне управління, жителів попереджають про цунамі.
Місцева влада рекомендує людям, які живуть в прибережних районах, переміститися на височину.
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