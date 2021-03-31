Пече у носі та очах: у Непалі - рекордне забруднення повітря (фоторепортаж)
У зв'язку з цим було вирішено закрити навчальні заклади.
Непал з населенням 30000000 осіб розташований в Гімалаях між Китаєм і Індією, двома з найбільших забруднювачів повітря в світі. Минулими вихідними рівень забруднення в столиці - Катманду - досяг найвищого рівня з 2016 року.
Про це повідомив чиновник Шанкар Паудель, передає Reuters.
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У зв'язку з цим було вирішено закрити навчальні заклади. Це торкнулося близько 8000000 учнів.
За даними Департаменту навколишнього середовища, в неділю у районі Бхайсепаті в Катманду середній розмір дрібних твердих частинок, які можуть проникати глибоко в легені, склав 214 мікрограмів на кубічний метр (при цьому стандартний рівень - 40 мікрограмів на кубічний метр).
Пил від будівельних робіт, вихлопні гази старого транспорту і дим від спалювання вугілля зливаються у каламутний серпанок, що навис над стародавнім містом з населенням 4000000 осіб, підвищуючи ризик раку, інсульту, астми і високого кров'яного тиску, кажуть експерти.
"Це також збільшує ризик зараження COVID-19", - сказав Шер Бахадур Пун, лікар столичної лікарні тропічних та інфекційних хвороб.
65-річний Арджун Хадка, який володіє продуктовим магазином в Катманду, сказав, що відчував свербіж і печіння в очах і носі, що могло бути пов'язано з забрудненням повітря.
Міністерство охорони здоров'я радить населенню залишатися в приміщеннях і не виходити на вулицю, за винятком надзвичайних ситуацій.
Офіційні особи Міжнародного аеропорту Непалу в Катманду заявили, що погана видимість, яка в понеділок знизилася до 1000 метрів, серйозно ускладнила польоти.
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