Bloomberg: Меркель каже, що Україна може замерзнути без газової угоди з Росією

Про це повідомляє Патрік Донахью у своїй статті «Меркель каже, що Україна може замерзнути без газової угоди з Росією», опублікованій на сайті Bloomberg.com.

Канцлер Німеччини заявила, що Україна ризикує втратити газ, що поставляють її європейські прихильники, якщо вона не досягне згоди за платежами з Росією.

Європейський союз виявляє солідарність з Україною в її конфлікті з Росією за допомогою реверсних поставок газу, заявила Меркель на саміті ЄС у Брюсселі. Вона закликала учасників переговорів прийти до угоди щодо фінансування, перш ніж безлад порушить поставки газу до Європи в зимовий період.

«Якщо Європа сама постраждає через те, що немає контракту між Росією і Україною, то Україна також не отримає цей реверсний газ - тому що тоді Європі самій, природно, потрібен буде весь газ», сказала Меркель сьогодні журналістам.

У міру наближення зими в Європі, Росія і Україна не змогли укласти угоду про ціни на природний газ на тлі їх більш широкого конфлікту через стосунки з Європою, сепаратистами, які воюють з урядовими військами на сході, та анексії Криму Росією. Дві колишні радянські республіки минулого тижня заявили, що шукатимуть можливість тимчасової угоди, після того як переговори за посередництва ЄС провалилися.

Меркель заявила, що сторони на наступному тижні говоритимуть про варіанти проміжного фінансування, яке покриє платежі, поки пакет Міжнародного валютного фонду для України не буде готовий найпізніше до лютого наступного року. Це також розблокує гроші ЄС.

Тимчасове рішення

У той час як Росія вимагає виплат до листопада та програми МВФ, а також формування українського уряду займає більше часу, Меркель заявила, що має бути знайдено тимчасове рішення.

«Тим часом, ми маємо знайти спосіб подолання розриву, приблизно з листопада по лютий», сказала вона.

Меркель сказала, що бачить можливість для угоди напередодні чергового раунду переговорів 29 жовтня, навіть після того, як вона заявила, що немає можливості для скасування санкцій ЄС проти Росії у зв'язку з конфліктом. Блок, що складається з 28 країн-членів, залежить від російського газу, що проходить по трубах в Україні приблизно на 15 відсотків свого попиту.

«Можливо, з'явиться хороший шанс знайти шляхи для просування, якщо буде бажання», сказала Меркель. «Але проблема не вирішена».

Державна ВАТ Газпром (GAZP) припинила постачання в Україну в червні, коли на сході країни вирував сепаратистський конфлікт. Оскільки поставки в Європу не були порушені, ЄС прагне уникнути повторення скорочень поставок, які були в 2006 і 2009 році через розбіжності.

Український уряд, США та ЄС звинувачують Росію в ескалації конфлікту в східному регіоні України. Кремль заперечує свою причетність.