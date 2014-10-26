Порошенко поїхав на Донбас контролювати вибори - дружина (фото)
Президент України Петро Порошенко перебуває на Донбасі, щоб особисто проконтролювати вільне волевиявлення громадян.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила журналістам дружина президента Марина Порошенко після голосування на парламентських виборах у столичному Будинку офіцерів.
Дружина Президента проголосувала на виборах до Верховної Ради http://t.co/BFCfhs9h0spic.twitter.com/qq0ZLYwWuD
— APU (@APUkraine) October 26, 2014
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“Чоловік зараз на Донбасі. Він поїхав для особистої перевірки, як проходить голосування, щоб усі люди сходу могли зробити своє волевиявлення і проголосувати, і мирні жителі звільнених територій, і військові наші герої, які зараз знаходяться на передовій”, - сказала вона.
А вот и @poroshenko прибыл в Донбасс и еще должен вернуться в Киев голосовать #voteUkrainepic.twitter.com/V4GD5FNSee
— Белорусский партизан (@belpartisan) October 26, 2014