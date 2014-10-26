Порошенко поїхав на Донбас контролювати вибори - дружина (фото)

10:49, 26 жовтня 2014
Політика
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Президент України Петро Порошенко перебуває на Донбасі, щоб особисто проконтролювати вільне волевиявлення громадян.

Петро Порошенко / УНІАН

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила журналістам дружина президента Марина Порошенко після голосування на парламентських виборах у столичному Будинку офіцерів.

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“Чоловік зараз на Донбасі. Він поїхав для особистої перевірки, як проходить голосування, щоб усі люди сходу могли зробити своє волевиявлення і проголосувати, і мирні жителі звільнених територій, і військові наші герої, які зараз знаходяться на передовій”, - сказала вона.

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