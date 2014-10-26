Порошенко поїхав на Донбас контролювати вибори - дружина (фото)

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила журналістам дружина президента Марина Порошенко після голосування на парламентських виборах у столичному Будинку офіцерів.

Дружина Президента проголосувала на виборах до Верховної Ради http://t.co/BFCfhs9h0spic.twitter.com/qq0ZLYwWuD — APU (@APUkraine) October 26, 2014

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“Чоловік зараз на Донбасі. Він поїхав для особистої перевірки, як проходить голосування, щоб усі люди сходу могли зробити своє волевиявлення і проголосувати, і мирні жителі звільнених територій, і військові наші герої, які зараз знаходяться на передовій”, - сказала вона.