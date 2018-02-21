Порошенко пояснив, чому особисто не приїхав на допит у справі Януковича (відео)

За словами президента, він зранку провів нараду з військовими, а також заплановані міжнародні заходи.

Президент України Петро Порошенко пояснив, чому особисто не прийшов в Оболонський районний суд Києва на допит як свідка у справі про державну зраду екс-президента Віктора Януковича.

Читайте такожПорошенко про поїздку до Криму: "зелених чоловічків" у Сімферополі бачив особисто (відео)Як передає кореспондент УНІАН, Порошенко в режимі відеоконференцзв'язку із судом заявив, що сьогодні зранку і до 13.40 проводив нараду з військовими щодо імплементації підписаного 20 лютого закону про деокупацію Донбасу.

Крім того, за словами президента, о 15.30 в нього відбудеться зустріч з дипломатами з Данії, а потім, після допиту в суді, після 15.30, матиме один публічний і ще два міжнародних заходи.