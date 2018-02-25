Посольство РФ у Британії прирівняло псевдореферендум у Криму до Brexit-референдуму

Росіяни наполягають, що голосування у Криму було "актом самовизначення народів, що закріплено у Статуті ООН". У заяві стверджується, що кримський псевдореферендум був таким же демократичним, як голосування британців щодо незалежності Шотландії чи щодо виходу з ЄС.

У посольстві Росії у Великій Британії відповіли на статтю британського міністра закордонних справ Бориса Джонсона до четвертої річниці окупації Криму.

Коментар прес-секретаря посольства розміщено на сайті дипмісії, пише Європейська правда.

У коментарі наголошується, що посольство незгодне з низкою тез в статті міністра. Зокрема, щодо псевдореферендуму в Криму.

Читайте такожДоля Криму має значення для всіх нас - глава МЗС ВеликобританіїРосіяни наполягають, що голосування у Криму було "актом самовизначення народів, що закріплено у Статуті ООН". У заяві стверджується, що кримський псевдореферендум був таким же демократичним, як голосування британців щодо незалежності Шотландії чи щодо виходу з ЄС.

"Як видається, демократичне волевиявлення народу має бути головним критерієм при оцінці політичних подій, де б вони не відбувалися. В цьому випадку корисним прикладом є британський досвід, коли йдеться про вихід з ЄС, Фолкленди, Гібралтар або Шотландію", - заявили у російському посольстві.