Переможець мажоритарного округу в Умані планує приєднатися до пропрезидентської більшості

16:09, 28 жовтня 2014
Політика
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Мажоритарник Антон Яценко, після прийняття присяги народного депутата у Верховній Раді восьмого скликання, планує увійти до парламентської більшості і підтримувати курс Президента. 

REUTERS

Про це лідер виборчих перегонів по 200 одномандатному виборчому округу заявив у коментарі інтернет виданню «Прочерк». 

«Вважаю, що сьогодні потрібно припинити  всі виборчі баталії і  починати активно працювати. Лише  об’єднавши всі зусилля ми зможемо продовжити будувати  демократичну країну. В  парламенті  буду підтримувати курс Президента України, тому що вважаю, що  лише завдяки  ефективним діям Петра Порошенка країну вдалося врятувати від розрухи», - зазначив Антон Яценко. 

Читайте такожІспанія закликала нову Верховну Раду провести модернізацію УкраїниНагадаємо, на сьогодні, за даними ЦВК, на одномандатному виборчому окрузі №200 з центром у місті Умань, з відривом від найближчого суперника у виборчих перегонах більше ніж 40%, продовжує лідирувати безпартійний кандидат-самовисуванець Антон Яценко.  

За даними ЦВК, після опрацювання більше 93% протоколів, він отримує 57,71 % голосів виборців. На другому місці - самовисуванець Андрій Дикун, який отримав 13,43% голосів виборців. Кандидат у  народні депутати  від «Блоку Петра Порошенка» Віталій Чудновський на окрузі №200 отримав 11,87% голосів, посівши 3 місце. 

Результати голосування, оприлюднені на сайті ЦВК, майже стовідсотково збігаються з оприлюдненими напередодні результатами екзіт-полу, проведеним RGB GROUP.

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