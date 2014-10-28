Переможець мажоритарного округу в Умані планує приєднатися до пропрезидентської більшості

Про це лідер виборчих перегонів по 200 одномандатному виборчому округу заявив у коментарі інтернет виданню «Прочерк».

«Вважаю, що сьогодні потрібно припинити всі виборчі баталії і починати активно працювати. Лише об’єднавши всі зусилля ми зможемо продовжити будувати демократичну країну. В парламенті буду підтримувати курс Президента України, тому що вважаю, що лише завдяки ефективним діям Петра Порошенка країну вдалося врятувати від розрухи», - зазначив Антон Яценко.

Читайте такожІспанія закликала нову Верховну Раду провести модернізацію УкраїниНагадаємо, на сьогодні, за даними ЦВК, на одномандатному виборчому окрузі №200 з центром у місті Умань, з відривом від найближчого суперника у виборчих перегонах більше ніж 40%, продовжує лідирувати безпартійний кандидат-самовисуванець Антон Яценко.

За даними ЦВК, після опрацювання більше 93% протоколів, він отримує 57,71 % голосів виборців. На другому місці - самовисуванець Андрій Дикун, який отримав 13,43% голосів виборців. Кандидат у народні депутати від «Блоку Петра Порошенка» Віталій Чудновський на окрузі №200 отримав 11,87% голосів, посівши 3 місце.

Результати голосування, оприлюднені на сайті ЦВК, майже стовідсотково збігаються з оприлюдненими напередодні результатами екзіт-полу, проведеним RGB GROUP.