"Готовий на великі поступки": політолог пояснив, що робить Порошенка терпимим для Заходу

На думку експерта, Порошенко сподівається знайти спільну мову з західними країнами за рахунок продажу держпідприємств.

Президента Петра Порошенка робить терпимим з боку Заходу готовність йти на великі поступки, наприклад, на створення військових баз НАТО на території України.

Глава нашої країни контролює і президентську владу, і Верховну Раду, розповів директор соціологічної служби "Український барометр", політолог та соціолог Віктор Небоженко під час чату на "Главреді".

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"Я думаю, що Порошенко все-таки сподівається знайти спільну мову з Заходом за рахунок продажу державних підприємств, за рахунок продажу газотранспортної системи, за рахунок інших великих поступок, припустимо, створення військових баз НАТО на території України. Це робить його терпимим з боку Заходу", - зазначив політолог.

За його словами, "Росії теж немає з чого вибирати". "Якщо вибирати між Бойком і Порошенко або Рабиновичем і Ляшка, то, звичайно ж, виберуть Порошенка", - додав соціолог.

"Тимошенко - теж поза грою. Тому що, якщо Порошенко контролює і президентську владу, і парламент, то в разі приходу до влади Тимошенко їй потрібно буде ще домогтися сильної президентської влади і панування над парламентом. Ніхто ризикувати не буде...", - заявив Небоженко.

Як повідомляв УНІАН, політолог назвав головну проблему Тимошенко.