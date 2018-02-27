Останній глава Радміну Криму про втрату півострова: абсолютно у всіх силовиків була проукраїнська позиція

Могильов переконаний, що якби влада адекватно відреагувала у першу добу в Криму, громадяни з адмінбудівель відійшли б.

Анатолій Могильов – останній голова Ради Міністрів Криму. Після дачі свідчень на суді про держзраду Януковича він погодився відповісти на питання про те, що відбувалося в момент окупації Криму.

Як розповів Могильов в інтерв'ю "Українській правді", він доповідав про ситуацію на півострові у Київ після захоплення будівель Верховної Ради та ради Міністрів Криму в лютому 2014-го року.

До 26 лютого, за його словами, ніяких доповідей не було: ще було незрозуміло, з ким розмовляти в Києві. 23-24 лютого там ще формувались органи влади.

"А вже після 27 лютого, коли захопили адміністративні будівлі, я доповів у Київ, що мене буде знімати парламент і що треба приймати рішення. Мені подзвонив або Сенченко, або Пашинський: "Анатолію, ви залишаєтеся і розрулюєте там ситуацію". Я кажу: "Почекайте, дорогі панове, щоб якось розрулювати ситуацію, потрібно мати повноваження. А мене тут вже майже знімають", - зазначив Могильов.

26 лютого 2014 року він прийшов до Главку і брав участь у засіданні силовиків. Там вони дивилися відео з відеокамер, на яких було видно, що на півострові - професійні військові.

"Ми дивилися відео, яке ми зняли з відеокамер, всі визначили, що це професійні військові. Чиї вони – одному Богу відомо. Зараз вже можна припускати, що це були спецпризначенці таких держав", - зазначив останній глава Ради Міністрів Криму.

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На нараді він сказав генералові начальнику главку Валерію Радченку, що необхідно оточити будівлі ради Міністрів і Верховної Ради, тому що там озброєні люди.

"Аваков після цього сказав, що це він дав команду. (Турчинов у своїх свідченнях в суді заявив, що це він дав таку команду – Ред.). А команду Радченку давав я. Не команду, а прохання, тому що я командувати ним не міг", - розповів Могильов.

"Абсолютно всі силовики були з проукраїнською позицією. Підтвердження цьому – тодішній командувач берегової оборони генерал Воронченко – теперішній командувач ВМС України. Генерал Балан тоді командував територіальним управлінням внутрішніх військ у Криму. Сьогодні він – заступник голови Нацгвардії України", - наголосив він.

За словами Могильова, якби влада адекватно відреагувала у першу добу в Криму, ці громадяни з адмінбудівель відійшли б. Ніхто б не ризикнув розв'язувати збройний конфлікт на території чужої держави за відсутності якихось гарантій і повноважень.

Як повідомляв УНІАН, колегія суддів Оболонського райсуду Києва провела допит колишнього голови Ради міністрів Автономної Республіки Крим Анатолія Могильова у справі за обвинуваченням екс-президента України Віктора Януковича у державній зраді.