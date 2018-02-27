Стецю стало зле: міністр прокоментував інцидент під час виступу щодо Криму (відео)

Стець подякував українським засобам масової інформації за те, що не спекулюють на темі його самопочуття. Й додав, що позиція так званих "російських ЗМІ" його не цікавить взагалі.

26 лютого 2018 року під час вступного слова на IV міжнародному форумі "Окупований півострів: чотири роки опору" міністру інформаційної політики України Юрію Стецю стало зле.

Читайте такожУ Мінінформполітики заговорили про введення обов'язкового страхування для журналістівПогіршення стану здоров'я Стеця стало предметом обговорення у ЗМІ, тому він дав коментар щодо цієї ситуації, передає прес-служба МІП.

"Очевидно, що обговорювати своє здоров'я в пресі мені би не дуже хотілося. Але інакше припинити спекуляції на цій темі не вийде. Так, дійсно, мені стало зле. Слава Богу, до втрати свідомості справа не дійшла", - розповів глава Мінінформполітики.

Відео: InfoResist

Нагадаємо, що саме погіршення стану здоров'я було причиною оголошення заяви про відставку Юрія Стеця 31 травня 2017 року.