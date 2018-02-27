Апеляційний суд залишив під вартою очільника партії Саакашвілі у Київській області

Очільник Київського обласного осередку «Руху нових сил» Дангадзе підозрюється у державній зраді та співробітництві з членами організованого злочинного угруповання.

Апеляційний суд Києва залишив під вартою керівника Київського обласного відділення партії «Рух нових сил» Северіона Дангадзе, підозрюваного в отриманні коштів від бізнесмена-втікача Сергія Курченка.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила прес-секретар генерального прокурора Лариса Сарган.

Читайте такожЕксперт назвав причини провалу протестів Саакашвілі в Україні"Апеляційний суд м. Києва залишив під вартою Северіона Дангадзе, якому інкримінують ст. 256 (сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їхньої злочинної діяльності ) та ст. 110 (держзрада)", - написала вона.

Як повідомляв УНІАН, 5 грудня 2017 року керівнику Київського обласного осередку партії "Рух нових сил" Дангадзе оголосили про підозру у державній зраді та співробітництві з членами організованого злочинного угруповання.

Луценко заявив, що Дангадзе через довірену особу звернувся до бізнесмена Курченка з пропозицією фінансувати діяльність лідера РНС Міхеїла Саакашвілі. За словами Луценка, правоохоронці зафіксували отримання людьми з оточення Саакашвілі близько 500 тис. доларів. Майже половину цієї суми Дангадзе отримав під контролем українських спецслужб, тобто з переписуванням номерів купюр, також було зафіксовано передачу коштів, повідомив Луценко.

6 грудня Печерський районний суд Києва ухвалив рішення заарештувати Дангадзе на 60 діб без альтернативи внесення застави.

Саакашвілі проходить у справі "Дангадзе-Курченко" як підозрюваний.