Аваков про віллу в Італії: це туристичний проект дружини

Йдеться про приміщення під міні-готель, придбане за кредитні кошти і за участю коштів капіталу компанії "Авіталія".

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявляє, що віллу в Італії, якою володіє його компанія, використовує під туристичний проект його дружина Інна.

Про це йдеться в коментарі міністра, який передав "Українській правді" директор департаменту комунікацій МВС Артем Шевченко.

"Це один із туристичних бізнес-проектів, яким займається дружина в Італії, в рамках роботи в італійській компанії", – заявив Аваков.

Читайте такожГігантські хороми та охорона: журналісти показали розкішний маєток Луценка, записаний на тестя (фото)"Йдеться про приміщення під міні-готель, придбане за кредитні кошти і за участю коштів капіталу компанії "Авіталія", - уточнив він.

За словами Авакова, цим проектом його дружина займається понад 1,5 року.

"Ймовірно, проект буде реалізований і запрацює у 2019 році", – повідомив він.

"Це один із декількох туристичних бізнесів, яким займається дружина. Легально, офіційно, транспарентно – і в цьому немає жодної сенсації", – запевнив міністр.

Як відомо, журналісти видання "Наші гроші" знайшли на узбережжі Середземного моря в Італії віллу, якою Аваков володіє через фірму "Ferdico S.R.L", яку поглинула його фірма "Avitalia S.R.L".

Згідно з декларацією Авакова за 2017 рік, поданою міністром 26 лютого 2018 року, міністр є одноосібним власником італійської фірми "Avitalia S.R.L" (100%).

Як відомо, за минулий рік голова МВС задекларував 1 082 323 гривень загального доходу за 2017 рік, а дохід його дружини становив 56 976 679 гривень.