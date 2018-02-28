Цивільний контроль за армією: Порошенко розповів про "ключове" у переході на стандарти НАТО

Також глава держави заявив про необхідність розділення позицій головнокомандувача і начальника Генерального штабу.

Президент України Петро Порошенко наголошує, що, незважаючи на війну на сході України та окупацію Росією Криму, необхідно призначити цивільного міністра оборони України.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав на прес-конференції "Виклики-2018".

"Хочу привернути вашу увагу, що сьогодні я подав до Верховної Ради ключовий, стратегічний, фундаментальний проект закону "Про національну безпеку України". Хочу наголосити, що він розроблявся багато місяців у тісній координації з нашими партнерами з НАТО. Він передбачає перехід нашого безпекового сектору на стандарти НАТО. Ключове - впровадження демократичного цивільного контролю за армією, за правоохоронними органами, спецслужбами", - заявив Порошенко.

"Навіть я дуже довго коливався, але я прийняв рішення, що навіть під час війни ми маємо прийняти призначення цивільного міністра оборони. Розділити позиції головнокомандувача і начальника Генерального штабу. Зробити низку величезних реформ для того, щоб перевести країну на стандарти НАТО та імплементувати норми, які я зазначив у Стратегічному оборонному бюлетені", - наголосив Порошенко.