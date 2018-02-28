Топ-менеджера фірми нардепа Рибалки суд залишив під вартою у справі фінансування “ЛДНР”

СБУ підозрює керівника підприємства нардепа-радикала у фінансуванні тероризму.

Апеляційний суд Сумської області розглянув справу щодо зміни запобіжного заходу для Дениса Пробачая — топ-менеджера компанії “Снек-Експорт”, що належить родині народного депутата Сергія Рибалки.

СБУ підозрює керівника підприємства нардепа-радикала у фінансуванні тероризму шляхом торгівлі продуктами харчування на непідконтрольних Україні територіях ОРДЛО та в анексованому Росією Криму, пише УНН.

“Пробачай діючи умисно та за попередньою змовою з іншими особами, здійснював діяльність, направлену на фінансування терористичних організацій „ДНР“ та „ЛНР“, керівники та учасники яких вчиняють дії з метою зміни меж території та державного кордону України. Таким чином він сприяв посяганню на територіальну цілісність і недоторканість України”, — заявив в суді начальник відділу Прокуратури Сумської області Сергій Саєнко, виступ якого продемонстрував в ефірі сумський телеканал “Відікон”.

Представники прокуратури стверджують, що компанія родини Сергія Рибалки “Снек-Експорт” спонсорувала тероризм в Україні та вела бізнес на крові, оскільки сплачені податку від продажу продуктів харчування йшли до бюджету невизнаних “ДНР” та “ЛНР”, а значить, — на зброю для бойовиків. Сторона захисту сам факт бізнесу в ОРДЛО навіть не заперечує. Натомість адвокати наполягають, що жодних терористів чи терористичних організацій на території окупованого Донбасу немає.

“Крім національного законодавства можуть визнаватися такі організації терористичними і міжнародними організаціями. Вони вносяться до відповідного списку. Відносно них застосовуються відповідні санкції. Однак і на міжнародному рівні вказані організації Україною не ініціювалися щодо визнання їх терористичними. На даний момент фактично вже і на законодавчому рівні зафіксовано, що „ЛДНР“ не є терористичними організаціями”, — несподівано заявив в Апеляційному суді Віталій Наум — адвокат та захисник Дениса Пробачая.

Подібне перекручування українського законодавства та заперечення терористичної сутності так званих “ЛДНР” викликало щире обурення представників прокуратури. Адже ГПУ офіційно визнала “ЛДНР” терористами ще у травні 2014 року.

“Нормами вітчизняного законодавства закріплено, що організація визнається терористичною, якщо хоча б один з її структурних підрозділів здійснює терористичну діяльність свідомо, з відома хоча б одного з керівників цієї організації. Тобто не потребує додаткового тлумачення очевидний факт протиправної терористичної діяльності ватажків “ДНР” та “ЛНР”, — пояснив в суді прокурор Сергій Саєнко.

Нагадаємо, одного з топ-менеджерів родинної компанії нардепа Сергія Рибалки Дениса Пробачая було заарештовано 20 жовтня 2017 року за підозрою у співпраці з бойовиками та фінансуванні тероризму. Наприкінці січня цього року Зарічний районний суд міста Суми продовжив термін тримання його під вартою до 30 березня 2018-го. Наприкінці лютого Апеляційний суд Сумської області відхилив позов щодо зміни запобіжного заходу підозрюваному.

“Ухвалу слідчого судді Зарічного районного суду міста Суми, якою задоволено клопотання старшого слідчого у особливо важливих справах слідчого відділу управління СБУ в Сумській області про продовження строку тримання під вартою Пробачая Дениса Юрійовича до 10 години 30 березня 2018 року, залишити без зміни, а апеляційні скарги захисників Наума та Білухи — залишити без задоволення. Ухвала оскарженню в касаційному порядку не підлягає”, — підсумував судове засідання суддя Апеляційного суду Сумської області Валерій Олійник.

Як розповіли у своєму телевізійному ефірі журналісти сумського телеканалу “Відікон”, за усіма судовими засіданнями у справі заарештованих топ-менеджерів нардепа-радикала уважно стежать громадські активісти. Після гучних заяв адвокатів затриманого Дениса Пробачая у присутніх у залі ветеранів АТО виникло багато претензій не лише до захисту обвинуваченого, але і до депутатів Верховної Ради, які досі не закріпили законодавчо терористичних статус так званих “ЛДНР” та їхніх ватажків. Що в результаті призводить до маніпуляцій адвокатів затриманого Пробачая та перекручуванню ними очевидних істин, — кажуть ветерани війни на Донбасі.

“Позиція суду дуже тверда. І навіть 5 високооплачуваних високопрофесійних адвокатів не дають надії Пробачаю вийти з-під варти. Те, що ці підприємства, які безпосередньо поставляли продукцію до Луганської та Донецької області, належать сім’ї народного депутата Сергія Рибалки, — це вже не викликає сумнівів. Сьогодні ми відповідально заявляємо і звертаємося до правоохоронних органів, звертаємося до народних депутатів України, — яким чином досі не визнані терористами бойовики Луганської та Донецької областей? Що ви там робите в тій Верховній Раді?”, — заявив в коментарі журналістам телеканалу громадський активіст та учасник АТО Олег Кравець.