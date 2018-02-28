Рада федерації Росії закликала Європу засудити закон України про деокупацію Донбасу

На думку Ради федерації, Україна стала жертвою «гібридної» агресії, однак «зовсім не з боку Росії».

Рада федерації РФ закликала Європу засудити закон України про деокупацію Донбасу, яким Росію визнано країною-агресором.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, таку заяву ухвалила сьогодні верхня палата російського парламенту.

«Рада федерації пропонує парламентам держав - членів Організації з безпеки і співробітництва в Європі та міжнародним парламентським організаціям Європи - Парламентській асамблеї Організації з безпеки і співпраці в Європі, Парламентській асамблеї Ради Європи та Європейському парламенту - дати однозначну оцінку закону України «Про особливості державної політики щодо забезпечення державного суверенітету України над тимчасово окупованими територіями в Донецькій і Луганській областях» як такому, що підриває Мінські угоди, вимагати від Києва їх неухильного дотримання, а також припинення проведення політики, яка загрожує європейській безпеці та стабільності», - йдеться в документі.

На думку Ради федерації, Україна стала жертвою «гібридної» агресії, однак «зовсім не з боку Росії».

Російські сенатори вважають, що РФ «була ключовим політичним та економічним партнером України, взаємодія з яким зміцнювала її промисловий, сільськогосподарський та енергетичний потенціал».

У заяві при цьому вказується, що «країна стрімко перетворюється на антидемократичну державу, в якій русофобію намагаються звести в ранг національної ідеології і закріпити законодавчо».

«Реінтеграція може статися тільки через вплив на розум, на душу, а не через переформатування однієї нелегітимною операції на іншу - антитерористичної на військову», - підкреслюється в заяві.

Читайте також"Згубний сценарій": у Росії відреагували на набрання чинності законом про реінтеграцію ДонбасуЯк повідомляв УНІАН, 24 лютого в Україні набрав чинності закон про деокупацію Донбасу, яким Росія визнається державою-агресором.

Законом тимчасово окупованими територіями в Донецькій і Луганській областях визнаються частини території України, в межах яких збройні формування Росії і окупаційна адміністрація РФ встановили і здійснюють спільний контроль.

Діяльність збройних формувань РФ і окупаційної адміністрації Росії в Донецькій і Луганській областях визнаються такими, що суперечать нормам міжнародного гуманітарного права, і незаконними.

Документом покладається на РФ відповідальність за моральну шкоду і матеріальний збиток, завдані державі Україна, органам державної влади і органам місцевого самоврядування, фізичним і юридичним особам.

Відповідно до закону, початок і завершення заходів щодо забезпечення національної безпеки і оборони, відбиття і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій і Луганській областях визначаються окремими рішеннями президента України.

Як заявляв секретар Ради нацбезпеки і оборони Олександр Турчинов, цей закон значно посилює позиції України в міжнародних судах і перекреслює спроби РФ замаскувати війну проти України під «миротворчу операцію». Він зазначив, що закон розширює можливості використання Збройних сил України для відбиття збройної агресії РФ.

У свою чергу президент Петро Порошенко акцентував на тому, що закон про деокупацію Донбасу не суперечить Мінським домовленостям.