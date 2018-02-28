Українці хочуть бути в Європі і це засвідчать вибори, попри зусилля Кремля - IRI

Кремль намагатиметься впливати на настрої українців перед виборами, тому Україна має бути готовою до інтервенції Росії.

Перед виборами 2019 року Кремль намагатиметься впливати на настрої українців, тому Україна має бути готовою до інтервенції Росії. Про це заявив регіональний директор з питань Євразії неурядової американської організації International Republican Institute (IRI) Стівен Нікс.

Читайте такожЕксперт назвав головний "приз" майбутніх президентських виборів в УкраїніХоча до виборів ще рік, варто вже "уважно спостерігати за спробами інтегрувати соцмедіа, впливати на громадську думку, впливати на думки людей", - наголосив експерт, передає Голос Америки.

"Раніше одним з основних питань було шахрайство на виборах, порушення законодавства про вибори у день голосування, процедури голосування та підрахунку голосів. То зараз непокоїть в основному період проведення кампанії, коли іноземні інтереси можуть впливати на громадську свідомість і те, як голосують люди. Це – величезний зсув в наголосі. Ми будемо приділяти увагу дню голосувань, але все більше уваги будуть приділяти періоду кампанії", - наголосив Нікс.

Велика кількість українців не визначились зі своїми політичними вподобаннями. "Близько 40% не вирішили, за кого вони б голосували на парламентських виборах, якщо б вибори відбулись сьогодні. Я вважаю, це через те, що до виборів ще рік, а також через нетерплячість", - зауважив дослідник спираючись на опитування IRI.

Визнаймо, що Україна знаходиться у війні з іноземною силою, щодня тривають бойові дії, економіка страждає в результаті війни, люди сильно страждають і потрібен час, щоб відновитись від травми і економічного впливу війни.

Нас надихає, що уряд США зараз надає Україні оборонну зброю, але є низка питань, з якими бореться уряд, і люди хотіли б, щоб все просувалось швидше і, вважаю, тому маємо такі результати опитування", - поділився своїми міркуваннями експерт.

Велику роль в запобіганні маніпуляціям громадською думкою мають відігравати неурядові організації. «Неурядові організації мають бути насторожі стосовно іноземних впливів, вони можуть бути гарними контролерами».

Неурядові організації в Україні є потужними і можуть ефективно виявляти спроби Росії впливати на вибори, наголошує дослідник. "Я переконаний, що неурядові організації в Україні дуже потужні. Коли ви дивитесь на регіон і, пам’ятайте, IRI працює в багатьох країнах колишнього Радянського Союзу, я б сказав, що Україна справді є однією з найсильніших країн, бо має енергійний неурядовий сектор, що заслуговує на довіру".

Опитування IRI засвідчують, що українці підтримують європейський вибір своєї країни. "Я – оптиміст стосовно цих виборів, - наголосив Нікс, - українці бачать своє майбутнє в Європі, тому, думаю, це відобразиться на голосуванні, і люди підтримають проєвропейські партії. Це те, чого хочуть люди. Вони говорять про це знову й знову. Таким буде і результат цих виборів", - вважає Нікс.