Відміна "мовного закону" Ківалова-Колесніченка обурила главу МЗС Угорщини

Глава МЗС Угорщини звинуватив Україну в "брутальному нападі" на нацменшини.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто звинуватив Україну в здійсненні "брутального нападу" проти національних меншин після нападу невідомих на офіс Товариства угорської культури Закарпаття та визнання неконституційним Конституційним судом України закону 2012 року «Про засади державної мовної політики», відомого як «мовний закон» Ківалова-Колесніченка.

Як йдеться на сайті МЗС Угорщини, про це Сійярто заявив на прес-конференції в Будапешті.

Читайте такожОчільник МЗС Угорщини: Україна розпочала «міжнародну кампанію брехні» проти закарпатських угорців"Український уряд визначив для себе дві націоналістичні цілі: одна полягає в перешкоджанні меншинам навчатися на їхній рідній мові, а інша полягає в перешкоджанні їм розмовляти на рідній мові", - наголосив Сійярто.

Водночас він прокоментував рішення Конституційного суду України про неконституційність так званого "мовного закону" Ківалова-Колесніченка.

"Кожен, хто до цього часу ставить під сумнів той факт, що національні меншини дійсно зазнавали нападів в Україні, тепер отримали відповідь на їхнє запитання", - заявив глава МЗС Угорщини.

При цьому зазначається, що проти національних меншин в Україні був розпочатий "брутальний напад". Зокрема сказано, що "низка заходів, яка розпочалася із закону про освіту, потім продовжилася нападами на головний офіс Товариства угорської культури Закарпаття, і далі кульмінацією чого стала відміна мовного закону, що давав меншинам право на використання їхньої рідної мови". Сійярто заявив, що "це не є збігом обставин".

На його переконання, те, що відбувається в Україні, не може статися у країні, де панує верховенство права.

"Хоча Україна очікує від країн Європи демонстрації солідарності, вона завдає удар ножем у спину брутальними заходами, спрямованими проти національних меншин", - наголосив Сійярто.

Як повідомляв УНІАН, Конституційний суд України визнав неконституційним "мовний закон" Ківалова-Колесніченка. Згідно з рішенням КСУ, закон втратив силу.