"Закон продовження війни": Янукович прокоментував прийняття закону про реінтеграції Донбасу

Янукович також заявив, що готовий докласти "всі зусилля для об'єднання України і надання допомоги жителям Донбасу".

Екс-президент України Віктор Янукович назвав закон про реінтеграції Донбасу "законом продовження війни".

Про це він заявив у Москві на прес - конференції. За словами Януковича, закон про реінтеграції "повністю виключає виконання мінських угод".

За його словами, вихід з ситуації може бути тільки в прямих переговорах Києва з Донецьком і Луганськом. "Я впевнений, що єдиний шлях у пошуку миру - це мирні переговори. Прямі переговори з представниками Донбасу за сприяння і під наглядом представників Європейського союзу, Росії, США і ООН", - підсумував Янукович.

Янукович також заявив, що готовий докласти всіх зусиль для об'єднання України і надання допомоги жителям Донбасу.

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Раніше повідомлялося, що обвинувачений у державній зраді побіжний екс-президент України Віктор Янукович заявляє, що у своєму зверненні до президента РФ просив розглянути можливість ввести в Крим поліцейську миротворчу місію.