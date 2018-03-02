"Мої колеги і порносайти дивляться": Ляшко різко відреагував на перегляд депутатами ВР прес-конференції Януковича

"Життя не можна переводити на порносайти, на прес-конференції Януковича і на сварки з рідними і близькими", - переконаний народний депутат Олег Ляшко.

Журналіст попросив прокоментувати лідера Радикальної партії Олега Ляшка той факт, що деякі його колеги дивилися прес-конференцію Януковича у Верховній Раді. Ляшко відреагував досволі різко.

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Спілкування депутата з журналістами в кулуарах ради транслював телеканал "Прямий".

"Деякі мої колеги і порносайти дивляться. Як я можу це прокоментувати? Дурні. Замість того, щоб дивитися прес-конференцію бегемота ростовського, нехай краще дружині або дитині рідній подзвонять. Життя не можна переводити на порносайти, на прес-конференції Януковича і на сварки з рідними і близькими", - сказав Ляшко.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Москві відбулася прес-конференція збіглого українського екс-президента Віктора Януковича. Колишній президент поскаржився журналістам на важке життя, прокоментував свій лист до Путіна і відносини з Полом Манафортом.