Клімкін: В Угорщини не має бути занепокоєнь з приводу скасування "закону Колісніченка-Ківалова"

Він наголосив, що в Україні не існує антиугорських настроїв.

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявляє, що в Угорщини не має бути занепокоєнь з приводу визнання неконституційним Конституційним судом України закону 2012 року «Про засади державної мовної політики», відомого як «мовний закон» Ківалова-Колесніченка.

Про це глава зовнішньополітичного відомства сказав під час онлайн спілкування з Ужгородськими ЗМІ, яке транслювалося на сторінці Львівської обласної державної адміністрації у соціальній мережі Facebook.

Він підтримав скасування "сумнозвісного" мовного закону Ківалова-Колесніченка.

При цьому дипломат сказав, що в середині України необхідно розпочати загальнонаціональну дискусію щодо владнання питання застосування мов меншин на регіональному рівні в районах їх компактного проживання. У цьому зв'язку він наголосив, що це питання можна вирішувати в рамках децентралізації зусиллями об'єднаних територіальних громад, але не у випадках, які стосуються ролі української мови як державної і питань національної безпеки.

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"Тому ніяких турбот з приводу скасування закону Колісніченка-Ківалова ані у наших угорців, ані звичайно у Угорщини за визначенням не має бути. І не потрібно ставити це у послідовність, як іноді це роблять - спочатку закон про освіту, потім скасування. Це не є певна послідовність, але це є бажання і дуже послідовне бажання зробити для угорців так, щоби у них були всі шанси реалізувати себе в Україні", - сказав Клімкін.

Дипломат розповів, що МЗС України підтримує зв'язок з послом Угорщини в Україні Ерно Кешкенем, але реальний діалог відбувається напряму між Києвом та Будапештом.

Також дипломат сказав, що слідство обов'язково з'ясує, хто здійснив напад на офіс Товариства угорської культури Закарпаття.

"Зараз потрібно підвищити безпеку. Це зараз відбувається. Дуже важливий момент", - сказав Клімкін.

"В контексті якихось дій з боку України, хочу чітко сказати: ніяких антиугорських настроїв, не то що там якоїсь істерії, як іноді звучить, за визначенням нема", - сказав Клімкін.

Він вважає, що ті особи, які про це говорять - роблять це свідомо.

"З боку України ніяких утисків наших громадян угорського походження не може бути за визначенням у будь-яких питаннях", - наголосив глава МЗС.

Також дипломат вважає, що Україна та Угорщина мають разом думати про безпеку, тому що "російські провокації можуть продовжуватися".

Як повідомляв УНІАН, 1 березня міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто звинуватив Україну в здійсненні "брутального нападу" проти національних меншин після нападу невідомих на офіс Товариства угорської культури Закарпаття та визнання неконституційним «мовного закону» Ківалова-Колесніченка.

28 лютого Конституційний Суд України визнав закон «Про засади державної мовної політики» таким, що не відповідає Основному закону.