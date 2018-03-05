НАБУ отримало доступ до дзвінків харківської судді: вона хотіла віддати арештований газ фірмі Онищенка

Суд дав доступ НАБУ до відомостей про дзвінки з мобільного судді Тетяни Денисюк за період з 04.11.2016 по 19.02.2018.

Солом’янський суд Києва дав доступ детективам НАБУ до даних про телефонні з'єднання судді Господарського суду Харківської області Тетяни Денисюк.

Про це повідомляє "Судовий репортер" з посиланням на ухвалу суду від 27 лютого.

Національне антикорупційне бюро з 3 січня 2017 року проводить розслідування кримінального провадження №42017000000000011 за ознаками зловживання владою та службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки.

За версією детективів, суддя Денисюк 21 грудня 2016 року постановила неправосудне рішення за позовом ТОВ "Карпатнадраінвест" до ПАТ "Укргазвидобування" в особі філії "Шебелинкагазвидобування".

Суддя зобов’язала "Укргазвидобування" передати "Карпатнадраінвест" природний газ, добутий за договором про спільну інвестиційну та виробничу діяльність, знаючи, що газ був арештований у "газовій справі" або так званій справі Онищенка. Усього суд ухвалив передати близько 11 млн тонн газу.

Читайте такожСАП звинуватила суд у саботажі "газової справи" Онищенка28 лютого 2017 року Харківський апеляційний суд рішення в частині повернення газу скасував.

У НАБУ припускають, що суддя Денисюк та її секретар могли мати позапроцесуальне спілкування із представниками компанії "Карпатнадраінвест", що вважається підконтрольною нардепу Олександру Онищенку.

Суд дав доступ детективам до відомостей про телефонні з'єднання з мобільного судді Тетяни Денисюк за період з 04.11.2016 по 19.02.2018. Аналогічно детективи отримали доступ до такої ж інформації з телефона представника ПАТ "Укргазвидобування".

Нагадаємо, що за версією слідства, до злочинної організації Олександра Онищенка входило більше 20 осіб, а збитки "Укргазвидобування" від її діяльності оцінюються у понад 740 млн грн.

18 грудня суд дав дозвіл на заочне розслідування стосовно Онищенка. Водночас відомо, що Іспанія розглядає запит України про екстрадицію Онищенка.