Апеляційний суд визнав законною підготовку запиту на екстрадицію Онищенка

Апеляційний суд Києва скасував ухвалу суду першої інстанції щодо незаконності дій НАБУ під час підготовки запиту на екстрадицію народного депутата Олександра Онищенка.

Таким чином, апеляційний суд задовольнив скаргу прокуратури, пише Радіо Свобода.

У грудні минулого року Солом’янський райсуд Києва суд задовольнив скаргу адвоката Онищенка і визнав дії детектива НАБУ щодо направлення запиту про екстрадицію незаконними. Спеціалізована антикорупційна прокуратура оскаржувала це рішення.

Нагадаємо, раніше прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури представили повідомлення посольства Іспанії, в якому йшлося, що іспанський суд почав розгляд процедури екстрадиції оголошеного у розшук народного депутата України Олександра Онищенка, і зобов’язав його з’являтися до суду кожного місяця.

Перед цим, 13 листопада прокуратура Іспанії відмовила Україні в арешті і екстрадиції народного депутата-втікача Олександра Онищенка. Про це Онищенко повідомив після судового засідання.

У відповідь на це Національне антикорупційне бюро України не отримувало офіційних документів про відмову компетентних органів Іспанії в екстрадиції народного депутата Олександра Онищенка в Україну.

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Як повідомляв УНІАН, 15 червня 2016 року в НАБУ та САП заявили про викриття організованого злочинного угруповання, що завдало збитків державі у розмірі понад 3 млрд грн внаслідок спільної діяльності на підставі угод, укладених з ПАТ "Укргазвидобування".

Всього в рамках даного кримінального провадження було затримано 12 підозрюваних, п’ятеро з яких визнали себе винними і погодилися на угоду зі слідством.

Відповідно до доказів, отриманих під час досудового розслідування кримінального провадження, організатором корупційної схеми є Онищенко, якого Верховна Рада позбавила недоторканності, а також проголосувала за його затримання та арешт, але до цього він, користуючись депутатською недоторканністю, втік з України.

Онищенко заявив, що одна з країн Європи надала йому статус політичного біженця.