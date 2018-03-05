МЗС Польщі відреагувало на антипольський марш у Львові

Учасники маршу заявляли, що хотіли показати, що «Львів є бандерівським».

Заступник міністра закордонних справ Польщі Бартош Ціхоцький заявив, що слова України не відповідають реальним діям, та наголосив на проблемі довіри до України.

Про це він сказав у ефірі Польського радіо, коментуючи статтю міністра закордонних справ України Павла Клімкіна у виданні Rzeczpospolita, повідомляє Zaxid.net.

Ціхоцький звернув увагу на те, що міністр Клімкін заявив про готовність взяти на себе відповідальність за поліпшення українсько-польських стосунків.

«Я питаю себе: чому українська сторона двічі за останні півроку відхилила пропозицію про створення політичного комітету високого рівня, щоб обговорити всі ці питання?» – заявив Ціхоцький.

За його словами, теми для обговорення можуть бути різні: ексгумація польських жертв на території України чи внесення поправок до Закону про Інститут національної пам’яті.

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«Це власне невідповідність між голосом псевдо-глузду і реальністю, коли українська сторона саботує і заперечує пропозиції щодо співпраці з нашого боку. Це можна описати символічно: Росія відрізає газ – відразу ж збільшені постачання з польської сторони. А натомість маємо демонстрації під прапорами Степана Бандери у Львові під гаслом «Львів не для польських панів», – зазначив заступник міністра закордонних справ Польщі.

«Проблема полягає в тому, що слова української сторони не мають ніякого відображення в реальності. Це проблема довіри до нашого українського партнера, який у квітні 2015 року, у день візиту президента Польщі до Верховної ради, прийняв так званий пакет законів про героїзацію Української Повстанської Армії», – додав він.

Ціхоцький також прокоментував пропозицію Павла Клімкіна переосмислити постать Юзефа Пілсудського, звинувативши його у «історичній неграмотності».

Раніше Павло Клімкін заявляв: «Якщо деякі польські політики й далі наполягатимуть на забороні в Україні Степана Бандери й УПА, то за принципом “почни з себе” вони б передусім мали заборонити Юзефа Пілсудського з його жорстокою “пацифікацією” українців Галичини, а також Армію Крайову, чиї загони здійснювали криваві каральні акції проти українських сіл».

«Прирівнювання Бандери до Пілсудського, прирівнювання Армії Крайової до УПА, прирівнювання різанини на Волині до боротьби Армії Крайової на Сході – це ревізіонізм чи заперечення волинського злочину, це дуже тривожно», – сказав Ціхоцький.

Як повідомляв УНІАН, 4 березня праворадикали провели у Львові смолоскипний марш під антипольськими гаслами, зокрема, «Львів – не для польських панів». Учасники маршу, приуроченого до дня загибелі головнокомандувача УПА Романа Шухевича (5 березня), заявили, що хотіли показати, що «Львів є бандерівський». Вони також критикували польський закон Про Інститут національної пам’яті, відомий також як закон про заборону бандерівської ідеології.