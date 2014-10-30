Європейські історики відмовилися підписувати антиукраїнську резолюцію в Москві

Про це пише Саймон Шустер у опублікованому в Time репортажі з Москви, який цитує ZN.UA.

У столиці РФ відбувалася міжнародна конференція, присвячена пам'яті жертв нацистських злочинів під час Другої світової війни. Ця конференція проходить щорічно з 2006 року. Її проводили в Кельні та Берліні, а пізніше в столицях Білорусі та Словаччини.

"Проте в Москві один із співзасновників конференції німецький історик Свен Борше відчув, що щось не так відразу, як зустрівся з російськими колегами", - йдеться в статті.

"Все, про що вони хотіли говорити - це конфлікт в Україні", - сказав Борше.

Читайте такожЗМІ: Сербія підрихтувала свою історію на честь візиту ПутінаШустер пише, що делегати з Заходу "зрозуміли і без перекладу" політичний підтекст, який російські історики вкладали у зміст своїх виступів.

"Російські оратори демонстрували фото зі звірствами нацистських підрозділів СС поряд з фотографіями із зони конфлікту в Україні. Вони наполягали, що між діями української армії у війні проти сепаратистів і звірствами сил Гітлера немає різниці", - йдеться в статті.

"Фашизм знову піднімає голову. Просто зараз нашим братам-слов'янам в Україні маріонетковий уряд, який звітує Держдепартаменту США, настільки промив мізки, що вони дійсно вважають себе вищою расою", - сказав на конференції історик Ярослав Трифанков з Брянського музею історії.

Читайте такожForbes: ЗМІ проковтнули п'ять російських міфів, які допомогли Путіну перемогти в УкраїніЖурналіст підкреслює, що така риторика властива Росії у всіх сферах: від політики до освіти. З початку конфлікту в Україні Кремль називав нову українську владу "фашистською хунтою". Хоча президент України Петро Порошенко представляє ліберальні прозахідні політичні сили, які отримали перемогу на виборах у парламент.

Москва навіть спробувала звинуватити Україну в "геноциді" російськомовного населення на Сході країни.

"Нацизм знову прийшов до нас з Європи. Бацила нацизму не була знищена. На жаль, вона заразила братній нам народ - українців", - сказав інший російський історик Михайло Мягков.

Протягом усього дня російські оратори те й робили, що порівнювали нацистський режим Адольфа Гітлера і ліберальну владу в Україні.

"Ніхто з них навіть не пригадав, що саме Кремль підтримує проросійських терористів на Сході України", - пише журналіст.

Він додає, що промови істориків з Росії змусили нервувати делегатів з Чехії та Словаччини.

"Вирази їхніх облич спочатку уособлювали шок, а потім відразу. Йорг Морре з Берлінського музею Кальхорст, який присвячений історії Другої світової війни, почав нервово соватися в кріслі", - описує автор реакцію західних істориків.

"Це абсурд! Це неправда", - говорив Морре під час перерви.

Читайте такожЄвронаці: хто на Заході підтримує ПутінаПісля завершення зустрічі, європейські історики відмовилися підписувати резолюцію, яку підготувала сторона Росії. У ній говорилося, що учасники конференції ставлять за мету боротися з проявами фашизму в Європі "в наші дні", з натяком на події в Україні.

"Очевидно, у нас різні погляди на те, що називається фашизмом сьогодні. Ваша точка зору не моя. Тому я закликаю викреслити цю частину резолюції. Я не хочу її підписувати, і це не тільки моя позиція", - сказав Морре.

Однак російські делегати і студенти, яких "загнали" в зал за 15 хвилин, підтримали початковий текст документа і підписали його.

Засновник конференції німецький історик Борше після конференції був шокований. За його словами, він і думати не міг, що захід може бути використаний у політичних цілях.

"Росіяни занадто переконані у своїй точці зору, щоб брати до уваги інші. Це дуже погано", - сказав він.