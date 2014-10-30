Європейські історики відмовилися підписувати антиукраїнську резолюцію в Москві

17:52, 30 жовтня 2014
Політика
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Російські історики намагаються переписати історію Другої світової війни, щоб вона була "зручною" для пропаганди Кремля під час збройного конфлікту проти України.

иректор музею Кальхорст Йорг Морре був шокований російським підходом до історії

Про це пише Саймон Шустер у опублікованому в Time репортажі з Москви, який цитує ZN.UA.

У столиці РФ відбувалася міжнародна конференція, присвячена пам'яті жертв нацистських злочинів під час Другої світової війни. Ця конференція проходить щорічно з 2006 року. Її проводили в Кельні та Берліні, а пізніше в столицях Білорусі та Словаччини.

"Проте в Москві один із співзасновників конференції німецький історик Свен Борше відчув, що щось не так відразу, як зустрівся з російськими колегами", - йдеться в статті.

"Все, про що вони хотіли говорити - це конфлікт в Україні", - сказав Борше.

Читайте такожЗМІ: Сербія підрихтувала свою історію на честь візиту ПутінаШустер пише, що делегати з Заходу "зрозуміли і без перекладу" політичний підтекст, який російські історики вкладали у зміст своїх виступів.

"Російські оратори демонстрували фото зі звірствами нацистських підрозділів СС поряд з фотографіями із зони конфлікту в Україні. Вони наполягали, що між діями української армії у війні проти сепаратистів і звірствами сил Гітлера немає різниці", - йдеться в статті.

"Фашизм знову піднімає голову. Просто зараз нашим братам-слов'янам в Україні маріонетковий уряд, який звітує Держдепартаменту США, настільки промив мізки, що вони дійсно вважають себе вищою расою", - сказав на конференції історик Ярослав Трифанков з Брянського музею історії.

Читайте такожForbes: ЗМІ проковтнули п'ять російських міфів, які допомогли Путіну перемогти в УкраїніЖурналіст підкреслює, що така риторика властива Росії у всіх сферах: від політики до освіти. З початку конфлікту в Україні Кремль називав нову українську владу "фашистською хунтою". Хоча президент України Петро Порошенко представляє ліберальні прозахідні політичні сили, які отримали перемогу на виборах у парламент.

Москва навіть спробувала звинуватити Україну в "геноциді" російськомовного населення на Сході країни.

"Нацизм знову прийшов до нас з Європи. Бацила нацизму не була знищена. На жаль, вона заразила братній нам народ - українців", - сказав інший російський історик Михайло Мягков.

Протягом усього дня російські оратори те й робили, що порівнювали нацистський режим Адольфа Гітлера і ліберальну владу в Україні.

"Ніхто з них навіть не пригадав, що саме Кремль підтримує проросійських терористів на Сході України", - пише журналіст.

Він додає, що промови істориків з Росії змусили нервувати делегатів з Чехії та Словаччини.

"Вирази їхніх облич спочатку уособлювали шок, а потім відразу. Йорг Морре з Берлінського музею Кальхорст, який присвячений історії Другої світової війни, почав нервово соватися в кріслі", - описує автор реакцію західних істориків.

"Це абсурд! Це неправда", - говорив Морре під час перерви.

Читайте такожЄвронаці: хто на Заході підтримує ПутінаПісля завершення зустрічі, європейські історики відмовилися підписувати резолюцію, яку підготувала сторона Росії. У ній говорилося, що учасники конференції ставлять за мету боротися з проявами фашизму в Європі "в наші дні", з натяком на події в Україні.

"Очевидно, у нас різні погляди на те, що називається фашизмом сьогодні. Ваша точка зору не моя. Тому я закликаю викреслити цю частину резолюції. Я не хочу її підписувати, і це не тільки моя позиція", - сказав Морре.

Однак російські делегати і студенти, яких "загнали" в зал за 15 хвилин, підтримали початковий текст документа і підписали його.

Засновник конференції німецький історик Борше після конференції був шокований. За його словами, він і думати не міг, що захід може бути використаний у політичних цілях.

"Росіяни занадто переконані у своїй точці зору, щоб брати до уваги інші. Це дуже погано", - сказав він.

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