Будь-які розмови про автономію для нацменшин суперечать Конституції - нардеп Пилипенко

Депутат прокоментував недавні заяви посла Угорщини щодо автономії для українських угорців.

Україна – унітарна держава, тому розмови про надання окремим регіонам країни статусу автономії потрібно припинити раз і назавжди. Автономізація в будь-якій формі може нести загрозу територіальній цілісності України.

Про це заявив перший заступник голови Партії «Відродження» Володимир Пилипенко, коментуючи нещодавні заяви Посла Угорщини в Україні Ерно Кешкеня в інтерв'ю «Українським новинам». Зокрема, на думку угорського посла, ідея автономії для угорців в Україні не така вже й погана. Він також уточнив, що, мовляв, угорська нацменшина Закарпаття зараз не вимагає автономії лише через ситуацію на Донбасі.

Володимир Пилипенко підкреслив, що останнім часом в інформаційному просторі України заяви про доцільність створення автономних адміністративно-територіальних одиниць за етнічною ознакою звучать усе частіше. Він нагадав, що в червні 2016 р. Асамблея румунів Буковини зверталася до Президента України з проханням надати території компактного проживання румунів у Чернівецькій області статус територіальної автономії для створення захисних механізмів від нібито порушення прав національної меншини.

«Хочу нагадати шановному Послу Угорщини в Україні, що, згідно ст. 2 Основного Закону, Україна є унітарною державою. При такій формі державного устрою держава не має у своєму складі будь-яких державних утворень, що володіють елементами суверенності, а її адміністративно-територіальні одиниці підпорядковуються єдиним центральним органам влади. На території унітарної держави діє єдина Конституція і існують єдині законодавчі, судові, фінансові й податкові системи. Автономізація в будь-якій формі може загрожувати територіальній цілісності України, і ми вже переконалися в цьому на прикладі Криму», - підкреслив перший заступник голови Партії «Відродження».

Як зазначив Володимир Пилипенко, в умовах нестабільної внутрішньополітичної ситуації в Україні зовнішні сили будуть намагатися реалізувати свої стратегічні цілі.

«Висловлювання угорського дипломата про те, що питання автономізації "поки не піднімається", дають всі підстави припустити, що Угорщина в майбутньому не має наміру відмовлятися від створення автономного району в Закарпатській області. Слід зазначити, що багато закарпатців - причому незалежно від національності - вже сьогодні мають угорські паспорти. Останнім часом сигнали про «позитивний досвід» автономізації виходять з тих європейських країн, де сильні позиції проросійських сил. Тому в цьому питанні потрібно бути гранично обережними і чітко дотримуватися Конституції України, яка такі утворення виключає», - сказав Пилипенко.