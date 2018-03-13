Журналіст пояснив, чому Європа хоче змусити відповісти Росію за Крим і Донбас

Європейські політики в питанні скасування санкцій проти Росії не можуть переступити через підписані папери і суспільний консенсус.

Заходу байдуже, коли закінчиться конфлікт на Донбасі чи хто контролює Крим - причина його конфлікту з Росією в тому, що Європа не має наміру терпіти прецеденту перекроювання кордонів, що сформувалися після Другої світової.

Читайте такожХотіли пом'якшити санкції в обмін на "блакитні каски": новий уряд Німеччини виклав позицію щодо України і РФ

Таку думку висловив російський журналіст Леонід Радзіховський, передає "Главред". "Не думаю, що Захід дуже зацікавлений у припиненні протистояння на Донбасі. Війни як такої там давно немає. Заходу, власне кажучи, це давно байдуже: він там людей не втрачає, грошей - теж. Тому не думаю, що у Заходу є якась особлива зацікавленість у тому, щоб була розв'язка конфлікту на Донбасі. Захід зацікавлений в іншому - щоб не було створено прецеденту абсолютно безкарного перекроювання кордонів у Європі. Ось цього Захід не хоче. Європа дуже важко прийшла до розуміння непорушності кордонів, дуже дорого це розуміння далося європейцям, і вони ним дуже дорожать", - зазначив Радзіховський.

Він висловив упевненість в тому, що Європі абсолютно все одно, кому належить Крим чи Донбас.

"Нікого з європейців ні Крим, ні Донбас абсолютно не цікавлять. Вони там ніколи в житті не були і ніколи не будуть. Але, повторюся, їх цікавить, щоб не було прецеденту безкарного перекроювання кордонів у Європі. З іншого боку, на Заході, звичайно ж є бізнесмени, яким "труть шию" санкції, і вони хотіли б їх скасування. А, крім того, Росія має у своєму розпорядженні гроші і проплачує багатьох політиків і лобіює скасування санкцій. І багато урядів у Європі кажуть: "Так, добре б санкції скасувати". Але вони не можуть переступити через ті папери, які вони підписали, а головне - через той консенсус, який в Європі існує. А консенсус цей простий: якщо якась держава, порушивши свої зобов'язання і міжнародне право, влізла на територію іншої держави, то вона має за це відповісти. От і все", - сказав Радзіховський.