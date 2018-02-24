Ми повинні бути готовими до широкомасштабної агресії Росії – Муженко

Муженко також заявив, що важливим є й те, що країна-агресор вдається і до менших провокативних дій та операцій, до яких Україні теж треба бути готовим.

На четвертий рік військової агресії Росії проти України й надалі існує загрозу повномасштабного наступу російських військ. І українська армія має бути готова до такого розвитку подій.

Про це заявив начальник Генерального штабу Збройних сил України Віктор Муженко в інтерв’ю "Радіо Свобода".

Читайте також"Це і наша війна": американський експерт розповів, як можна зупинити російську агресію"Ми повинні бути готові і в цей момент, і завтра, і через тиждень, і через рік, і через три роки, і до того моменту, поки така загроза не зникне стосовно України. Я маю на увазі загроза військової агресії стосовно України", – заявив Віктор Муженко.

При цьому, відповідаючи на питання про те, що Росії треба три роки на повне переозброєння своєї армії, заявив, що важливим є й те, що країна-агресор вдається і до менших провокативних дій та операцій, до яких Україні теж треба бути готовим.

"Експерти визначають готовність Росії через три роки, а ми визначаємо різні терміни готовності і різні масштаби як провокаційних дій, так і можливої широкомасштабної операції, широкомасштабної агресії стосовно України. У нас є відпрацьовані плани на різні варіанти з урахуванням тих загроз, які існують навколо України, і ми готуємо війська до оборони своєї країни", – наголосив начальник Генштабу ЗСУ.