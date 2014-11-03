Ситуація в зоні АТО: бойовики обстріляли блокпости на трасі Бахмутка та донецький аеропорт

"Вночі бойовики вели вогонь по наших позиціях, що забезпечують підтримку дій блокпостів на трасі Бахмутка", - зазначили в прес-центрі АТО.

Огонь вівся зі стрілецької зброї, зенітних установок ЗУ-23-2 та мінометів.

Окрім того, напередодні вечором бойовики здійснили мінометний обстріл донецького аеропорту. Вели вогонь зі сторони Сокільників. Втрат серед українських військовослужбовців немає.

В районі Маріуполя ситуація контрольована, там зафіксовано чотири прольоти безпілотних літальних апаратів.

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