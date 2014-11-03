РНБО: за минулу добу втрат немає (карта АТО)

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник Інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко.

"Минулої доби в зоні АТО спостерігалися дві тенденції - активність терористів дещо зменшилася і зменшилась кількість обстрілів. І за минулу добу ми маємо нульовий результат - жоден військовослужбовець не загинув і не поранений", - сказав Лисенко.

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