РНБО: за минулу добу втрат немає (карта АТО)
14:10, 03 листопада 2014Політика
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Упродовж доби в зоні проведення антитерористичної операції не загинув і не отримав поранення жоден український військовослужбовець.
Карта АТО станом на 3 листопада. Натисніть, щоб збільшити / РНБО
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник Інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко.
"Минулої доби в зоні АТО спостерігалися дві тенденції - активність терористів дещо зменшилася і зменшилась кількість обстрілів. І за минулу добу ми маємо нульовий результат - жоден військовослужбовець не загинув і не поранений", - сказав Лисенко.
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