Росія планує відправити на Донбас ще один гумконвой

Про це повідомив перший заступник голови МНС Сергій Шляков, передає ТАСС.

"Вона піде у міру готовності. Ми працюємо (у цьому питанні) з усіма інститутами Федерації, з МЗС і Червоним Хрестом", - сказав Шляков.

Точної дати відправлення наступного "гумконвою" він не назвав.

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Раніше четвертий "конвой" вирушив з Підмосков'я у вівторок, 28 жовтня. Як і в попередніх випадках, український уряд не було поінформовано про його відправку. Російські вантажівки перетинали кордон без згоди української влади й без супроводу представників Міжнародного комітету Червоного Хреста.