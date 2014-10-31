Росія планує відправити на Донбас ще один гумконвой
17:07, 31 жовтня 2014Світ
0 0
Чергова автоколона МНС Росії з так званою "гуманітарною допомогою" для жителів Луганської і Донецької областей відправиться на схід України у міру готовності.
REUTERS
Про це повідомив перший заступник голови МНС Сергій Шляков, передає ТАСС.
"Вона піде у міру готовності. Ми працюємо (у цьому питанні) з усіма інститутами Федерації, з МЗС і Червоним Хрестом", - сказав Шляков.
Точної дати відправлення наступного "гумконвою" він не назвав.
Читайте такожМЗС отримав від РФ ноту про четвертий гуманітарний конвой
Раніше четвертий "конвой" вирушив з Підмосков'я у вівторок, 28 жовтня. Як і в попередніх випадках, український уряд не було поінформовано про його відправку. Російські вантажівки перетинали кордон без згоди української влади й без супроводу представників Міжнародного комітету Червоного Хреста.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter