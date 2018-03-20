"Діють на користь Кремля": Україна відреагувала на акцію польських націоналістів під посольством

"Свідомо чи несвідомо, але своїми діями і висловлюваннями вони розпалюють нетерпимість", - наголошується в заяві.

Посольство України в Польщі засудило акцію польських націоналістичних організацій з "антиукраїнською пропагандою".

Як йдеться у заяві відомства, посольство України в Республіці Польща засуджує маніфестацію окремих польських націоналістичних організацій, які 19 березня зібралися біля посольства у Варшаві і виголошували "антиукраїнську пропаганду".

"Свідомо чи несвідомо, але своїми діями і висловлюваннями вони розпалюють нетерпимість, діють в інтересах Кремля, в імперській політиці якого, немає місця для існування ні вільної України, ні вільної Польщі і демократичної Європи", - підкреслило українське посольство.

У той же час, як повідомляється, до українського посольства прийшли також поляки, які висловили солідарність з Україною і українським народом під гаслом "За гідність вашу і нашу".

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Як повідомляв УНІАН, польські націоналістичні організації в понеділок, 19 березня, провели під посольством України у Варшаві акцію, на якій спалили портрети Степана Бандери і Романа Шухевича.

Це стало відповіддю на смолоскипний марш у Львові під антипольськими гаслами, який 4 березня провели праворадикали. Учасники маршу, приуроченого до дня загибелі головнокомандувача УПА Романа Шухевича (5 березня), заявили, що хотіли показати, що «Львів бандерівський». Вони також критикували польський закон Про інститут національної пам'яті, відомий також як закон про заборону бандерівської ідеології.