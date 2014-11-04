Порошенко звільнив начальників управлінь СБУ в трьох областях
14:09, 04 листопада 2014Політика
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Президент України Петро Порошенко звільнив з посад начальників Управління Служби безпеки України в Луганській, Кіровоградській і Сумській областях.
Звільнено голів СБУ в трьох областях / Фото УНІАН
Відповідні укази розміщені на офіційному сайті голови держави
Указом № 846/2014 Михайла Грека звільнено з посади начальника Управління Служби безпеки України в Луганській області.
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Указом № 845/2014 президент звільнив Сергія Шульгу з посади начальника Управління СБУ в Кіровоградській області.
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