Порошенко звільнив начальників управлінь СБУ в трьох областях

Президент України Петро Порошенко звільнив з посад начальників Управління Служби безпеки України в Луганській, Кіровоградській і Сумській областях.

Відповідні укази розміщені на офіційному сайті голови держави Указом № 846/2014 Михайла Грека звільнено з посади начальника Управління Служби безпеки України в Луганській області. Читайте такожЗ кінця листопада в СБУ стартує люстраціяІншим указом (№ 847/2014) Володимира Іванюка звільнено з посади начальника Управління СБУ в Сумській області. Указом № 845/2014 президент звільнив Сергія Шульгу з посади начальника Управління СБУ в Кіровоградській області.

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